ГК «ТОЧНО» стала лидером по числу наград конкурса «Топ ЖК—2022»

5 октября портал ЕРЗ.РФ совместно с Национальным объединением застройщиков жилья и Торгово-промышленной палатой РФ наградил победителей и призеров всероссийского градостроительного конкурса «Топ ЖК—2022»

Абсолютным лидером по количеству наград стала ГК ТОЧНО* (ранее — «ЮгСтройИмпериал»). Компания получила 7 наград, две из которых — федерального значения: детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» вошёл в топ-3 лучших детских садов России, а парк «Родные Просторы» в поселке Знаменском занял 2 место в РФ в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны».

Также в нескольких номинациях отметили ЖК «Босфор» (Новороссийск) и ЖК «Стрижи» (Краснодар).