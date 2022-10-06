ГК «ТОЧНО» стала лидером по числу наград конкурса «Топ ЖК—2022»
5 октября портал ЕРЗ.РФ совместно с Национальным объединением застройщиков жилья и Торгово-промышленной палатой РФ наградил победителей и призеров всероссийского градостроительного конкурса «Топ ЖК—2022»
Абсолютным лидером по количеству наград стала ГК ТОЧНО* (ранее — «ЮгСтройИмпериал»). Компания получила 7 наград, две из которых — федерального значения: детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» вошёл в топ-3 лучших детских садов России, а парк «Родные Просторы» в поселке Знаменском занял 2 место в РФ в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны».
Также в нескольких номинациях отметили ЖК «Босфор» (Новороссийск) и ЖК «Стрижи» (Краснодар).
Премия «Топ ЖК» — всероссийский конкурс жилых комплексов-новостроек. Жюри оценивает участников по 133 параметрам, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. В зависимости от значения каждого из них жилому комплексу начисляются баллы.
ГК ТОЧНО входит в топ застройщиков РФ и занимает первое место по объему ввода жилья и потребительским качествам жилых комплексов в Краснодарском крае по версии портала ЕРЗ.РФ. В портфель группы компаний входит 17 проектов, реализованных в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Ялте.
Как писали Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» провёл ребрендинг в группу компаний ТОЧНО. В сентябре первый дом под новый брендом сдали в Новороссийске, а 1 октября федеральный девелопер открыл офис продаж нового ЖК «Высочество» в Тихорецке.