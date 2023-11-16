ГК ТОЧНО достроила второй детский сад в краснодарском поселке Знаменском
Федеральный девелопер ТОЧНО (основатель и генеральный директор — Николай Амосов) завершил строительство детского сада «Ладушки» в микрорайоне «Родные Просторы» в поселке Знаменском
Новый детсад рассчитан на 250 мест, здесь предусмотрели помещения для 12 групп, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, класс ИЗО, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.
На прилегающей территории установили 12 теневых навесов с игровыми зонами и малыми архитектурными формами, а также спортплощадку для подвижных игр.
Общая сумма инвестиций в проект — более 300 миллионов рублей.
«Ладушки» — второе дошкольное учреждение, которое появилось в микрорайоне по инициативе девелопера. В марте 2022 году первых воспитанников принял детский сад «Веснушки». Также на территории «Родных Просторов» ГК ТОЧНО построила одну из самых современных школ в регионе, она работает с сентября этого года.
«Мы хотим, чтобы маленькие жители «Родных Просторов» ходили в сад и школу возле дома. Сейчас в «Ладушках» завершают благоустройство окружающей инфраструктуры и подъездных путей, убирают территорию. К концу года детский сад перейдет в ведение муниципалитета, а уже весной 2024-го начнет полноценно работать», — рассказал руководитель проектов по социальным объектам ГК ТОЧНО Дмитрий Жук.
Помимо двух детских садов и школы на территории микрорайона функционирует семейный парк отдыха площадью 9 га, строят Храм Святых Апостолов Петра и Павла. В проекте также предусмотрели еще один детский сад на 380 мест, поликлинику для детей и взрослых и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Ранее краснодарские власти рассказали, какие школы и детские сады откроют в 2023 году.