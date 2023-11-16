ГК ТОЧНО достроила второй детский сад в краснодарском поселке Знаменском

Краснодарский край

Распечатать

  • Детский сад «Ладушки» в поселке Знаменском © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    Детский сад «Ладушки» в поселке Знаменском © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (основатель и генеральный директор — Николай Амосов) завершил строительство детского сада «Ладушки» в микрорайоне «Родные Просторы» в поселке Знаменском

Новый детсад рассчитан на 250 мест, здесь предусмотрели помещения для 12 групп, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, класс ИЗО, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

На прилегающей территории установили 12 теневых навесов с игровыми зонами и малыми архитектурными формами, а также спортплощадку для подвижных игр.

Общая сумма инвестиций в проект — более 300 миллионов рублей.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

«Ладушки» — второе дошкольное учреждение, которое появилось в микрорайоне по инициативе девелопера. В марте 2022 году первых воспитанников принял детский сад «Веснушки». Также на территории «Родных Просторов» ГК ТОЧНО построила одну из самых современных школ в регионе, она работает с сентября этого года.

«Мы хотим, чтобы маленькие жители «Родных Просторов» ходили в сад и школу возле дома. Сейчас в «Ладушках» завершают благоустройство окружающей инфраструктуры и подъездных путей, убирают территорию. К концу года детский сад перейдет в ведение муниципалитета, а уже весной 2024-го начнет полноценно работать», — рассказал руководитель проектов по социальным объектам ГК ТОЧНО Дмитрий Жук.

Читайте также:

Помимо двух детских садов и школы на территории микрорайона функционирует семейный парк отдыха площадью 9 га, строят Храм Святых Апостолов Петра и Павла. В проекте также предусмотрели еще один детский сад на 380 мест, поликлинику для детей и взрослых и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Ранее краснодарские власти рассказали, какие школы и детские сады откроют в 2023 году. 

Благоустройство ГК ТОЧНО Дети Детские сады Инфраструктура Строительство

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Убийство священного оленя»
В Абхазии фиксируют рекордный рост бронирований отдыха на новогодние праздники. Что происходит?
В новый комплекс в центре Краснодара вложат более 5,5 млрд рублей. Когда его построят?
В Краснодаре обсуждают проект метро за 95 млрд рублей. Спросили мнение урбаниста
СМИ: в Краснодарском крае поликлиники стали отказывать жителям в прикреплении без местной прописки
Кому повысят пенсии в 2024-м году? Узнали в Социальном фонде России по Краснодарскому краю

Лента новостей

Когда в Краснодаре появятся абхазские мандарины
Сегодня, 11:16
Когда в Краснодаре появятся абхазские мандарины
Что продают сейчас и есть ли вкусные мандарины в доставке
В поисках старинной красоты
Вчера, 11:51
В поисках старинной красоты
Где в Краснодаре найти отреставрированные двери
В центре Краснодара появится огромный комплекс «Континент»
Вчера, 17:28
В центре Краснодара появится огромный комплекс «Континент»
Узнали, что там будет

Реклама на сайте