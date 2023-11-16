ГК ТОЧНО достроила второй детский сад в краснодарском поселке Знаменском

Федеральный девелопер ТОЧНО (основатель и генеральный директор — Николай Амосов) завершил строительство детского сада «Ладушки» в микрорайоне «Родные Просторы» в поселке Знаменском

Новый детсад рассчитан на 250 мест, здесь предусмотрели помещения для 12 групп, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, класс ИЗО, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

На прилегающей территории установили 12 теневых навесов с игровыми зонами и малыми архитектурными формами, а также спортплощадку для подвижных игр.

Общая сумма инвестиций в проект — более 300 миллионов рублей.