Какие четыре долгостроя пообещали сдать в Краснодаре до конца 2023 года

Власти провели совещание, на котором обсудили достройку четырех проблемных объектов в Краснодаре. Вот что о них известно

Пресс-служба городской администрации Краснодара опубликовала информацию о том, что до конца года в городе должны достроить четыре проблемных объекта, каждый из которых связан со скандалами, а некоторые и с уголовными делами. В начале публикации упоминаются 40 проблемных ЖК в Краснодаре (в апреле мэрия отчитывалась о 44 долгостроях), а в следующем абзаце, в цитате губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, говорится, что в регионе таких долгостроев 63.

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В целом речь на совещании шла о втором литере ЖК «Мультиплекс Кино» (ул. Уральская, 100), ЖК «Сердце столицы» (ул. Школьная, 1), ЖК «Свобода» (ул. Домбайская, 55) и четвертый литер ЖК «Кларисса» (ул. Комсомольская, 4 / ул. Кубанская набережная). Из них три объекта планируют достроить до конца года, а дольщикам ЖК «Свобода» обещают выдать ключи 1 сентября.

Что известно о ЖК «Мультиплекс Кино» (ул. Уральская, 100): этот жилой комплекс начала строить компания «Юг-ГарантСтрой» в 2012 году, компания привлекала деньги дольщиков до 2017 года. В 2017 году гендиректора компании-застройщика «Юг-ГарантСтрой» и собственника участка заключили под стражу. В апреле 2021 года Советский районный суд Краснодара вынес приговор трем обвиняемым, их признали виновными, присудили разные сроки в колонии общего режима и оштрафовали. Кроме того, у фигурантов дела арестовали имущество на сумму более 488 млн рублей. При этом их судили за хищение более 754 млн рублей у 1 тыс. 80 дольщиков. В феврале 2019 года краевые власти сообщили, что нашли инвестора, который достроит ЖК, им стало ООО «Телекомстрой». При этом начать строительные работы собирались только в начале 2022 года.

ЖК «Сердце столицы» (ул. Школьная, 1) и ЖК «Свобода» (ул. Домбайская, 55 / Семигорская/Понтийская) достраивает компания ССК. При этом первый из перечисленных объектов сам застройщик называет просто ЖК «Сердце» (если ввести в поисковик словосочетание «сердце стоилицы» без указания города, первые ссылки ведут на жилой комплекс в Москве).

Что известно о ЖК «Кларисса» (ул. Комсомольская, 4 / ул. Кубанская набережная): комплекс начало строить ООО «Кларисса-строитель» в 2002 году. В 2003 году компания спонсировала празднование 210-летия Краснодара и перечисляла средства в фонд ФСИН (тогда ГУИН, главное управление исполнения наказаний). В 2005 году фирма сдала первую очередь многоэтажки по адресу ул. Комсомольская, 6, там, по информации тогдашней мэрии (мэр Евланов), получили квартиры в том числе по программе переселения жителей города из ветхого и аварийного жилья. В 2006 году название компании мелькает в списках застройщиков-инвесторов в многочисленных публикациях о планах масштабной реновации Краснодара. Уже в 2008 году застройщик отметился домом в Юбилейном микрорайоне Краснодара, где 90 семей жили в недостроенном доме по адресу проспект Чекистов, 42. В 2010 году ОАО «Краснодаргражданпроект» за долги компаний-застройщиков по договорам о выполнении проектно-изыскательских работ подало иск о банкротстве ЗАО «Кларисса» и ООО «Кларисса-строитель».