Застройщикам ЖК «Кино» в Краснодаре, которые украли деньги тысячи дольщиков, вынесли приговор

В Краснодаре 30 апреля вынесли приговор участникам преступного сообщества, которые похитили у дольщиков ЖК «Мультиплекс Кино» более 754 млн рублей

В 2012 году Игорь Гайворонский, Геннадий Дьяков и Алексей Цегельник начали привлекали деньги дольщиков, чтобы построить ЖК «Мультиплекс Кино» на улице Уральской в Краснодаре. До июля 2017 года мужчины систематически похищали деньги людей, желающих купить квартиры на этапе строительства. Ущерб превысил 754 млн рублей. Потерпевшими признали свыше 1 тыс. 80 человек. Организатором преступной группы был Геннадий Дьяков. Выяснилось, что он также больше двух месяцев не платил зарплату 46 сотрудникам строительной компании. Задолженность превысила 2 млн 55 тыс. рублей. Кроме того, Дьяков не заплатил 38 млн рублей налогов.

В 2017 году гендиректора компании-застройщика «Юг-ГарантСтрой» Валентину Овчинникову и Игоря Гайворонского, который был собственником участка, заключили под стражу. В феврале 2019 года краевые власти сообщили, что нашли инвестора, который достроит ЖК. В апреле того же года следователи завершили расследование уголовного дела против участников преступного сообщества. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, организации преступного сообщества и участии в нем, отмывании денег, невыплате зарплаты и уклонении от уплаты налогов. Следствие арестовало недвижимость, автомобили и другое имущество обвиняемых на сумму более 488 млн рублей. Дело передали в суд.

30 апреля 2021 года в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что Советский районный суд Краснодара признал фигурантов дела виновными по вменяемым им статьям. Дьякова приговорили к 7 года колонии общего режима, Гайворонского осудили на 5,5 лет, а Цегельника — на 5 лет. Кроме того, Дьякова и Гайворонского обязали выплатить по 500 тыс. рублей штрафа в пользу государства, Цегельника оштрафовали на 300 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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