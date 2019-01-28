В Краснодаре экс-застройщика ЖК «Кларисса» будут судить за мошенничество

Краснодарский край

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Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело против учредителя и бывшего директора строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве

По версии следствия, директор ООО «Кларисса-Строитель» с 9 февраля 2001 года по 5 марта 2008 года взял у 17 граждан более 29 млн рублей в качестве долевых взносов на строительство жилья. На эти деньги должны были возвести ЖК «Кларисса» на улице Кубанской Набережной.

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Бизнесмен потратил деньги на свои цели, не связанные со строительством. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На имущество обвиняемого наложили арест.

Дело против экс-директора ООО «Кларисса-Строитель» направили в суд, сообщила 28 января пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. 

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Как писали Юга.ру, в конце декабря 2018-го в суд передали уголовное дело сочинских бизнесменов за обман дольщиков краснодарских ЖК «Луч» и «Мир».

Жилье Краснодар Мошенничество Недвижимость Прокуратура Строительство
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