В Краснодаре экс-застройщика ЖК «Кларисса» будут судить за мошенничество
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело против учредителя и бывшего директора строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве
По версии следствия, директор ООО «Кларисса-Строитель» с 9 февраля 2001 года по 5 марта 2008 года взял у 17 граждан более 29 млн рублей в качестве долевых взносов на строительство жилья. На эти деньги должны были возвести ЖК «Кларисса» на улице Кубанской Набережной.
Бизнесмен потратил деньги на свои цели, не связанные со строительством. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На имущество обвиняемого наложили арест.
Дело против экс-директора ООО «Кларисса-Строитель» направили в суд, сообщила 28 января пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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