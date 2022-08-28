16-этажный дом на перекрестке Кубанской набережной и улицы Советской начали строить в 2002 году. Внешние строительные работы продолжались минимум до 2014 года, когда «Яндекс.Карты» сфотографировали его с башенным краном и недостроенными верхними этажами. Инициативная группа дольщиков сообщила сайту «Живая Кубань», что «в 2017 году дом обещали достроить к 2020 году, потом срок ввода перенесли на 2022 год, но похоже, и в этом году ничего не изменится».

Фотографии красного баннера высотой в два этажа опубликовал телеграм-канал «Туподар» вечером 27 августа. На баннере написано: «Памятник бездействия властей. Ждём квартиры 20 лет».

Авторы поста отметили: «Похоже, пробуют повторить успех ЖК «Кино» — там после появления баннера начались движения и недавно объявили о возобновлении стройки. Впрочем, возможно, это было лишь совпадение. На ЖК «Рич хаус» тоже баннер висел и ничего, так и не сдали».