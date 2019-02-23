Власти нашли инвесторов для завершения строительства ЖК «Линдт» и «Мультиплекс кино» в Краснодаре

В Краснодаре нашли инвесторов для завершения строительства двух жилых комплексов

На заседании краевой межведомственной комиссии по решению проблем обманутых дольщиков 22 февраля сообщили, что ЖК ООО «Линдт» на улице Ярославской собирается достроить ООО «АСК». Город заключил с инвестором соглашение, возобновить строительство собираются в середине марта.

Инвестором ЖК «Мультиплекс Кино» стало ООО «Телекомстрой». Но компания не может получить статус нового застройщика, потому что на землю под жилым комплексом наложен арест. Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко поручил городской администрации на следующей неделе организовать встречу всех сторон.

«Вам нужно определить порядок действий, чтобы земельные участки при передаче инвестору были обременены правами дольщиков. Это можно сделать в судебном порядке», — сказал Алексеенко.

На заседании также сообщили, что близится срок сдачи дома на улице Покрышкина ООО «Запад Инвест Строй». Его не завершили вовремя, потому что объект не был подключен к сети газораспределения и строительно-монтажные работы отстали от графика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.