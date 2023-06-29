Весной мэрия Краснодара заявила, что с начала 2022 года количество долгостроев сократилось со 130 до 44. Редактор Юга.ру Александр Гончаренко узнал, как живут люди в самом известном из достроенных долгостроев Краснодара — доме на Карякина, 5к1. Его строили с 2003-го, а сдали в 2020-м. Некоторые из 669 дольщиков умерли, не дождавшись квартир. Счастливые истории дольщиков Связаться с жильцами оказалось непросто. Когда это наконец удалось, выяснилось, что дело в недоверии — люди не хотели участвовать в «заказной статье о том, какие власти молодцы и застройщик герой». Лишь убедившись, что мы хотим отразить действительное положение вещей, жильцы согласились на встречу в апреле 2023 года. Со мной общались четверо участников инициативной группы, созданной для решения общих бытовых проблем. Сообщество складывалось ещё до сдачи дома и насчитывало несколько десятков человек. Сейчас в нем состоят 17 человек, в том числе и совет дома. Две собеседницы покупали квартиры еще в 2000-х, двое — в 2020 году. Елена — В 2004 году я выбрала ДСК. Застройщиков было мало — еще «Кларисса» и «Девелопмент-Юг», очень дорогой. У ДСК была приемлемая цена и возможность выкупать квадратными метрами. Застройщика считали надежным. Полностью выкупила квартиру к 2006 году, когда подорожало до 20 тыс. за метр. Тогда все и остановилось: разворовали ДСК, и дом заглох. В 2008-м им занялся «Юг Жилстрой», но не надолго и без результатов.

Долгострой на Карякина в середине 2010-х © Фото Юли Шафаростовой

Долгострой на Карякина в середине 2010-х © Фото Юли Шафаростовой

Долгострой на Карякина в середине 2010-х © Фото Юли Шафаростовой

Все это время люди тщетно боролись за дом. Очень благодарна Наталье Рязанцевой — она всех организовала. Кто-то оформил в собственность, кто-то — в обманутые дольщики. Что-то начало меняться только в 2014-м, когда Путин приказал достроить все долгострои. В администрации президента и Краснодарского края мне ответили, что дом на контроле и его обязательно достроят. Я успокоилась и стала ждать, когда выберут подрядчика. Примечание редактора: неясно, какой указ Путина 2014 года вспоминают жильцы.



В феврале 2011 года мэр Москвы Собянин предложил создать комитет, который будет, среди прочего, «контролировать «долевку».



В апреле 2012-го обманутых дольщиков обсуждали на встрече премьер-министра Путина с «Единой Россией». Он отвечал Хинштейну, который координировал работу партии по вкладчиками и дольщиками и говорил, что регионы занижают масштаб проблемы в 1,5 раза:



«Обманутые дольщики, как явление, у нас появились в результате некачественно сформулированных решений на законодательном уровне. <...> эта проблема должна быть решена на региональном уровне прежде всего», — сказал Путин.



Но еще летом 2010 года проблема обманутых дольщиков была в серой зоне. Вот характерный пассаж из «МК»: «А вот обманутые дольщики — экстремисты. Митинги устраивают, дороги перекрывают, требуют наказания виновных и гарантий от правительства. Заммэра Ярославля посоветовал пайщикам, у кого нет денег и дальше финансировать строительство домов, “продать себя или своих детей”. Действительно, а чего от государства требовать гарантий? Требуют — значит, экстремисты».

Достроенный 16-этажный дом на Карякина, 5к1 и построенные рядом с ним 21-этажные корпуса 2 и 3 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Достроенный 16-этажный дом на Карякина, 5к1 и построенные рядом с ним 21-этажные корпуса 2 и 3 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Выбрали СК «Гарантия», все их хвалили — чуть ли не за свои деньги достроит. Конечно, это ерунда. Никакой бизнесмен никогда не будет работать в убыток. На нашем доме многие наварились — поблажки от администрации. Я считаю, что за достройку нашего дома инвестору дали земли под строительство двух 21-этажных домов рядом с нашим — Карякина, 5к2 и 5к3. Также за наш дом застройщику дали землю и под ЖК с парковкой под стилобатом на Восточно-Кругликовской, 42/3.

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Мэрия обязала вступать в созданный жилищно-строительный кооператив (ЖСК), объяснив, что так будет легче помогать в строительстве — проводить водоснабжение, тепло и т.п. Как было, не знаем: я не состояла в совете ЖСК, а на собраниях нам никто ничего не объяснял. Их внутренняя кухня — тайна. За время строительства уменьшились площади: я платила за 72 кв. метра, а мне дали 61,9 — переплатила почти за 10 квадратов. Никто ничего не возместил. При этом за вступление в ЖСК с меня брали взнос с 72 метров. В 2020 году дом наконец достроили. Сделали праздник — помпезно, великолепно! Но уже в подъезде вся красота пропала, начиная с дешевой плитки и тонких дверей — уже все пришло в негодность. Ремонт подъездов самый убогий: замазали, накидали и ушли. Кафель в ужаснейшем состоянии — не отмыт после стройки, некоторые плитки с трещинами. И эта квартира у меня не первая в новостройке — есть, с чем сравнивать. Глава ЖСК Сергей Воскобойников обещал, что через год-полтора подрядчик сделает новый ремонт, а во дворе — сад. Но ни ремонта, ни сада нет.

Состояние зданий и двора, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Состояние зданий и двора, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Состояние зданий и двора, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Состояние зданий и двора, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Когда я попросила акт приема квартир, он сказал, что не отдельные собственники принимают свои квартиры, но совет ЖСК принимает весь дом. Но никто из собственников в совете ЖСК не состоит: мы — его рядовые члены, а некоторые и в ЖСК не входят. Совет ЖСК автоматически стал советом дома, а глава ЖСК — его главой. Вранье началось сразу при получении ключей в марте 2020-го. С управляющей компании ООО «ТЭК» пришли по четыре человека на каждый подъезд. В наглую говорили подписывать некую «анкету»: «Мы три месяца проработаем, потом созовете новый совет и общее собрание собственников (ОСС), где проголосуете за любую управляйку». Но от той управляйки мы не можем избавиться по сей день. Позже и случайно мы узнали, что в тех анкетах подписались за управляющую компанию. За два года Воскобойников ушел в чиновники: познакомившись с администрацией, он выдвигался в депутаты, но не прошел, сейчас — помощник депутата, какого — не сказал. Но домом ему заниматься некогда. Примечание редактора: в январе 2023 года Воскобойников встречался с жителями Славянского микрорайона как руководитель регионального отделения партии «Гражданская платформа». По версии сайта партии, он обсуждал с краснодарцами «высокие тарифы ЖКХ и взаимоотношения с управляющими компаниями». Сайт-справочник думских выборов 2021 года, запущенный командой Михаила Ходорковского*, назвал Воскобойникова техническим кандидатом, то есть спойлером. Для себя решила, что дам им полтора года. Осенью сажали деревья на участках. Думаю: «Зря все возмущаются, может и будет управляйка работать?» Но летом 2021-го начался ад. Я обращалась к управляйке, меня направляли к совету дома — Воскобойников устранился, в совете осталась одна Людмила Петухова. Больше никого я не видела и не знала, к кому обращаться. И до сегодняшнего дня идет одна брехня — от совета дома, от управляющей компании и от Госжилинспекции (ГЖИ).

Состояние зданий и двора, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Состояние зданий и двора, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Состояние зданий и двора, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Ольга — Я купила квартиру в 2008 году, полностью оплатила, есть договор участия. В 2010 году, когда начали забастовки с перекрытием трасс, мы пошли на Москву. Приехал депутат Госдумы Хинштейн: «Все у вас будет нормально». — «Вы сейчас уедете, и будет та же жопа, что прежде». В том же году я подала в суд на регистрацию права собственности, поскольку дом был банкротной массой и мог уйти за копейки, и люди остались бы ни с чем. Нас организовала одна из дольщиц — Рязанцева: «Бегом все к адвокату». Но она не дождалась, умерла. К 2014 году появился указ Путина, мы получили статус обманутых дольщиков, но снова потянулись обещания от администрации, и все застопорилось. Мы добились встреч с мэрией. На третьей нам предложили застройщика и сказали, что весь процесс организуют между ЖСК, «Гарантией» и администрацией. Этот тройственный договор я до сих пор не могу выцарапать ни у Петуховой, ни у Воскобойникова. Хочу посмотреть гарантийные обязательства. В 2000-х люди покупали здесь квартиры с ремонтом под ключ — пусть самые дешевые, но обои и плитка. Когда дом начали достраивать, уже были согласны на что угодно — дайте хоть голые стены! За годы простоя многое изменилось. У меня умерла мама, и я получала наследство по нотариальной доверенности — это были ее деньги от другой квартиры. Многие здесь умерли еще до того, как появилась хоть какая-то договоренность в 2014-м.

Кто-то снимал жилье, кто-то ютился у родственников. Кого-то искали по всей России — без их разрешения мы не могли собрать ЖСК. В итоге дом достроили, и застройщик порекомендовал «дружественную» управляющую компанию — на три месяца. Но в августе 2020-го совет дома во главе с Петуховой продлили сотрудничество с управляющей в одностороннем порядке. Я не подписывалась за управляйку. Когда я заходила в подъезд, мне говорят: «Вы никуда не пойдете, пока не подпишете здесь». Я отказалась, мол, не смогла бы вдуматься в то, что подписываю. К тому же я хотела осмотреть свое жилье, от которого председатель ЖСК выдал мне ключи. Я расписалась о получении ключей и зашла в квартиру посмотреть, где как стены стоят, так как платила за квартиру с ремонтом под ключ. У нас стояли батареи и выведены трубы, остальное — бетон. В подъездах — бетон, по нему прошлись валиком (даже шубой штукатурной не назовешь) и с пульверизатора покрасили. Стены не выровнены, где-то бетон просто закрасили.

Состояние подъездов, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Состояние подъездов, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Состояние подъездов, на которое жалуются жильцы дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Позже мы увидели активных людей со второго и третьего корпусов, которые эту управляющую долго терпеть не стали. Они провели общее собрание и выбрали адекватную УК «Домовладелец» на Байбакова. Мы задумались — а почему у нас не получится так же? Пообщались с «Домовладельцем», те предложили нам лучшую стоимость по услугам, большую рассрочку по видеонаблюдению и ограждениям. Мы понимаем, что и они хотят зарабатывать на нашем доме. Но одними управляющими можно «управлять», они нас слышат, другим же хоть плюй в глаза — все божья роса. В феврале-марте 2022 года намечалось голосование за новую УК — нынешняя в состоянии банкротства. У нее огромные долги, ресурсники разорвали с ними отношения, и мы всем платим отдельно, только воду оплачиваем через управляющую. Еще момент: многие поверхности сдаются в аренду — под автомат для питьевой воды или рекламу в лифтах. И УК до сих пор не отчиталась, сколько на счету. Это деньги собственников, и мы могли бы потратить их на видеонаблюдение.

Подъезды дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Подъезды дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Подъезды дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Подъезды дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Подъезды дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Подъезды дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Подъезды дома на Карякина, 5к1 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Тогда мы предложили Петуховой, главе дома, включить в бюллетень кроме «Патриота», управляемого теми же Мудровым и Алимовым, другую компанию — «Домовладелец». Петухова категорически отказалась — якобы переверстать бюллетень сложно. Но тут же предложила добавить вопрос о включении в совет дома меня и еще несколько человек из инициативки. То есть добавить кучу фамилий несложно, а строчку с «Домовладельцам» — никак!? То есть Петухова хотела навесить на нас «Патриот» — такую же бесполезную и глухую управляйку, как ООО «ТЭК», а сама уйти на покой. Сразу после собрания Петуховой по «Патриоту» мы провели свое по «Домовладельцу». Кворум собрался, протокол действительный. Но за «Патриота» проголосовал и застройщик — своими нежилыми метрами (кладовки, квартиры какие-то). А когда мы показали бюллетени по «Домовладельцу», сотрудники «Гарантии» сказали ей, что принципиально не будут в этом участвовать. Мы просили их написать «воздержались» или «нет», но те отказались. И какое создается впечатление? Что это ангажированная компания от СК «Гарантия», которая вгрызается за контролируемую управляйку, чтобы не исправлять косяки, по которым истекает гарантийный срок. В итоге мы подаем протокол в Госжилинспекцию (ГЖИ), где нам говорят, что мы перебили голосование по «Патриоту», но дело в том, что пристав наложил арест на исключение нескольких домов (в том числе вашего) из лицензии «ТЭК», потому что те должники, банкроты. За счет терпил они вытягивают из управляек хоть какие-то деньги, чтобы отдать ресурсникам. В конце 2022 года мы подали в суд, но нам сказали, что пока не изымут из лицензии, ничего сделать не удастся. В сентябре 2022-го рождается непонятный протокол по «Патриоту» с подписями Петуховой и Воскобойникова. Я опросила людей — вдруг кто видел эти бюллетени? Но народ ничего не слышал. Я предъявляю Воскобойникову и Петуховой в чате: «Оповещений не было, бюллетени никто не раздавал, и такой протокол вы направляете в ГЖИ. Совесть где?» Они в один голос: «Это не наши подписи! Это не мы!» — «Тогда я подаю иск на подлог до пяти лет лишения свободы». Тут врут либо из «Патриота», либо — главы домсовета Воскобойникова и Петухова. Я предложила им подать в суд, что они не имеют отношения к подписям. «Мы никуда не пойдем».

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Поэтому сначала у нас появилось судебно-исковое заявление по аресту пристава на изъятие нашего дома из лицензии ООО «ТЭК». Потом начали судиться по поддельному протоколу за «Патриот». С октября наше дело передали судье Прикубанского округа Бубновой — она обещала рассмотреть быстро. Но в апреле 2023 года иск вернули — якобы мы не соблюли досудебное разбирательство. Но с кем разбираться по подлогу документов? У Воскобойникова и Петуховой мы спрашивали, «Патриота» в глаза не видели. В июне мы провели ОСС и снова выбрали «Домовладелец», сдали протокол в ГЖИ, но снова родился поддельный протокол от 21 июня по «Патриоту» и отменил наше голосование. Все по кругу, ничего не меняется в стиле. Спросила о выдаче протокола ГЖИ — тишина. Проводить еще одно голосование, реальное, как и всегда с нашей стороны, — ни сил, ни времени нет. Тем более, они снова подложные бюллетени нарисуют. Виктория — Купила в 2020-м от застройщика, не состоя в ЖСК. Сама покупка состоялась хорошо — «Гарантия» помогла оформить ипотеку. Заселилась в августе 2020-го, и ближе к зиме начались проблемы. Вытяжка не работает до сих пор. Там щель меньше 2 см. Инженер от застройщика разводил руками — тут ничего не сделать. И за три года никто не пытался. По всей квартире появилась плесень, по стенам — черные пятна. Писала заявки в СК «Гарантия», чтобы исправляли. Пришли и выяснили причину — продуваемые неизолированные швы. Моя квартира на последнем, 16 этаже. Пригласили альпинистов, чтобы их заделать. После застройщик снял свои же обои, обработал от плесени и поклеил новые. Это длилось около года — постоянно писала заявки, звонила и ходила, потому что заявки закрывали, ничего не делая. Той же зимой моя квартира не отапливалась — с начала отопительного сезона до февраля 2021-го. Всю зиму провела с электрическими обогревателями. Застройщик советовал крутить краны, которые я, конечно же, крутила. Пришел начальник участка и развел руками. Потом застройщик выяснил, что УК неверно настроила автоматику — тепло просто не доходило до последнего этажа. Исправили.

Достроенный 16-этажный дом на Карякина, 5к1 и построенные рядом с ним 21-этажные корпуса 2 и 3 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Но следующей зимой в одной комнате из трех опять не было тепла, и вернулась плесень. Потом потек потолок — по углам. На техэтаже сухо, мою квартиру заливало с ливневой трубы. Ее починили. Но во время сильного ливня летом 2022-го вода скапливалась на козырьке и стекала по стене над балконом, в квартире появилась плесень, обои отклеились. Пришли другие ребята, опять сняли обои, обработали плесень и пообещали повторно наклеить обои. Это было в 2021-м, и я до сих пор пишу заявки. В этом феврале уже сама купила обои и теперь прошу только поклеить их. «Не можем, потом, заняты, подождите», — и это уже два года. Еще дверь от лифта к квартирам громко хлопала — надо было отрегулировать доводчик, сама не смогла. Полгода назад начал сильно шуметь лифт. Мячи с футбольной площадки во дворе разбивают зеркала машинам — просила натянуть сетку. По этим проблемам отправляла заявки управляющей в ГИС ЖКХ через «Госуслуги». И получала ответы: «Все готово», — но ничего не готово. После голосования наша УК пропала из ГИС ЖКХ, теперь к ним можно обращаться только лично. И с какими проблемами ни обращайся — УК ничего не решает. Поэтому созвали голосование по смене управляющей.

На так называемой экопарковке крупные лужи появляются от любого дождя © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На так называемой экопарковке крупные лужи появляются от любого дождя © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На так называемой экопарковке крупные лужи появляются от любого дождя © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Константин — Купил квартиру в феврале 2020 года, въехал в июне 2020-го. Из проблем, которые сразу бросились в глаза, — мне не дали документы на водяные счетчики. Их не предоставил ни застройщик, который должен был передать все документы по учету приборов, ни управляющая компания, которую мы никак не можем выдворить. Год вежливо переписывался с администратором от УК. За это время в телеграме даже собрался чат жильцов, у которых нет никаких документов на счетчики воды и света. Спустя год со мной связался инженер от управляющей — документы нашли, но их до сих пор получили не все собственники. Затянулось и с правом собственности — оформить удалось только в апреле 2021 года. Причины задержек не называли и ничего не делали, пока не начали обращаться к депутатам. Объясняли большим числом квартир со сложностями с документами. Жильцы собирались в прокуратуру, но процесс пошел. Из мелких проблем — в квартире одна розетка оказалась без провода в кабель-канале. Монтируя рекламный стенд в грузовом лифте моего подъезда, рабочие просверлили корпус лифта насквозь. И УК до сих пор не показала, куда идут деньги от аренды рекламных поверхностей.

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Когда расклеивал по своему подъезду уведомления о голосовании за новую управляющую компанию, заметил, что их сорвали всего за полчаса. Несмотря на все препоны, весной 2022 года голосование завершилось успешно (14 мая была внесена запись на сайте ГЖИ). Правда, потом появился протокол от октября 2022 года о каком-то другом голосовании, о котором никто не знал.

Вокруг долгостроя на Карякина так привыкли к зарослям и строительному мусору, что с благоустройством не спешат © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг долгостроя на Карякина так привыкли к зарослям и строительному мусору, что с благоустройством не спешат © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг долгостроя на Карякина так привыкли к зарослям и строительному мусору, что с благоустройством не спешат © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг долгостроя на Карякина так привыкли к зарослям и строительному мусору, что с благоустройством не спешат © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Позиции управляющей компании и застройщика Сотрудники управляющей компании ООО «ТЭК» дали Юга.ру следующий комментарий: «О конфликте жильцов по смене УК нам известно, это противостояние началось еще с самого начала сдачи домов, когда люди еще толком не заселились и не начали даже делать ремонты. Не успев вступить во взаимодействие с управляющей компанией, некоторые собственники захотели сразу сменить административную власть, обвинив нынешнюю УК в бездействии. И начали активную агитацию против ООО «ТЭК». В свою очередь ООО «ТЭК» добросовестно исполняет свои обязанности перед собственниками жилья. Все заявки жильцов отрабатываются в короткие сроки, мы ведем активную работу с жителями МКД, всегда на связи, обсуждаем предложения и исправляем все недочеты в работе. Неоднократно повторяя для собственников, что мы всегда открыты для их предложений! Наша УК помогает организовать и наладить работу с застройщиком СК «Гарантия», составить претензию или же ремонтировать дом. Вот, что говорят собственники, которые взаимодействуют с нами: «У нас работает отличная команда молодых, энергичных и перспективных сотрудников. Всегда помогут и ответят на все вопросы, заявки не остаются без внимания и бездействия, как утверждают об этом агитаторы за новую УК. Мы устали от постоянных нападок лиц инициативной группы, мы хотим жить в мире и согласии со своей управляющей компанией». Сотрудники ООО «ТЭК» уточнили, что цитированный комментарий дали «жители 1-го и 2-го корпуса Карякина 5/2». Юга.ру спросили о ситуации у СК «Гарантия», но представители застройщика отказались от комментариев.

Вокруг долгостроя на Карякина так привыкли к зарослям и строительному мусору, что с благоустройством не спешат © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вокруг долгостроя на Карякина так привыкли к зарослям и строительному мусору, что с благоустройством не спешат © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Чем известен долгострой на Карякина В 2013 году мэр Краснодара Владимир Евланов обещал помочь дольщикам найти инвестора и достроить дом. В 2017 году следующий мэр Евгений Первышов назвал дом на Карякина, 5 одним из самых старых долгостроев. Тогда же градостроительный совет разрешил продолжить строительство. Планировалось, закончить его в 2019, а работы оценивали в 600 млн рублей. Такую же сумму называли и в 2013-м. В августе 2019 года строители нашли обезглавленный труп в шахте лифта, а в сентябре в здании произошел пожар. В 2013 году дом на Карякина был одним из заброшенных зданий, где арт-группа «Кюс» проводила фестиваль «Дрейф», во время которого уличные художники около недели путешествовали по Краснодару.

Фестиваль «Дрейф» в 2013-м в долгострое на Карякина, 5 © Фото из архива фестиваля

Фестиваль «Дрейф» в 2013-м в долгострое на Карякина, 5 © Фото из архива фестиваля

Фестиваль «Дрейф» в 2013-м в долгострое на Карякина, 5 © Фото из архива фестиваля

Фестиваль «Дрейф» в 2013-м в долгострое на Карякина, 5 © Фото из архива фестиваля

Фестиваль «Дрейф» в 2013-м в долгострое на Карякина, 5 © Фото из архива фестиваля