Дольщики ЖК «Кларисса» в Краснодаре записали видеообращение к главе СК РФ. Бастрыкин отреагировал

Обманутые дольщики ЖК «Кларисса» в центре Краснодара 20 декабря опубликовали видеообращение главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они рассказали, что власти отказались достраивать четвертую блоксекцию из-за отсутствия инвестора и обещают выплатить компенсации. Но для её получения дольщиков просят отказаться от права собственности.

В ответ на обращение краснодарцев Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслова подготовить доклад по информации в интернете.

Юга.ру писали, что 16-этажный долгострой находится на перекрестке Кубанской набережной и улицы Советской. Его начали строить в 2002 году, а в 2013 году застройщика объявили банкротом.

Как рассказали дольщики, в строительство ЖК деньги вложили 56 семей. Часть секций все-таки сдали в эксплуатацию, а некоторые дома практически достроены и не сданы в эксплуатацию

В августе 2022 года долгострою исполнилось 20 лет. Чтобы привлечь внимание к проблеме, обманутые люди повесили на доме баннер с текстом «Памятник бездействия властей. Ждём квартиры 20 лет».

Директора и учредителя компании ООО «Кларисса-Строитель» в 2019 году хотели судить за мошенничество. По версии следствия, с 2001 по 2008 год он получил от 17 граждан более 29 млн рублей долевых взносов для возведения жилого комплекса на Кубанонабережной.

Но бизнесмен потратил деньги на иные цели, и против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Имущество обвиняемого арестовали. Других новостей о судебном процессе за прошедшие три с половиной года нет.