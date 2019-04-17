В Краснодаре будут судить банду, которая похитила деньги тысячи дольщиков ЖК «Мультиплекс Кино»

В Краснодаре пойдут под суд участники преступного сообщества, которые похитили у 1 тыс. 80 дольщиков жилого комплекса «Мультиплекс Кино» более 754 млн рублей

По данным следствия, в 2012 году 41-летний и 44-летний мужчины создали преступную организацию, в которую вовлекли двух своих знакомых. Они планировали построить ЖК «Мультиплекс Кино» на улице Уральской, привлекая для этого деньги дольщиков. По плану, 41-летний организатор вместе с подельником, который на тот момент был директором производственного комплекса, отвечали за материальную базу. Они поручили директору производственного комплекса, в аренде которого находился земельный участок для строительства, передать им права на землю, чтобы затем использовать ее в преступлениях. Второй организатор сообщества, генеральный подрядчик, с 21-летним соучастником отвечал за создание видимости строительства и привлечение денег дольщиков.

До июля 2017 года участники банды систематически похищали деньги людей, желающих купить квартиры на этапе строительства. Ущерб превысил 754 млн рублей. Потерпевшими признали свыше 1 тыс. 80 человек. Жилой комплекс до сих пор не достроили. Кроме того, 44-летний организатор банды больше двух месяцев не платил зарплату 46 сотрудникам предприятия. Задолженность превысила 2 млн 55 тыс. рублей. Также он не заплатил 38 млн рублей налогов. Следствие объявило в розыск 21-летнего подозреваемого, который успел скрыться.