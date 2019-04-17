В Краснодаре будут судить банду, которая похитила деньги тысячи дольщиков ЖК «Мультиплекс Кино»
В Краснодаре пойдут под суд участники преступного сообщества, которые похитили у 1 тыс. 80 дольщиков жилого комплекса «Мультиплекс Кино» более 754 млн рублей
По данным следствия, в 2012 году 41-летний и 44-летний мужчины создали преступную организацию, в которую вовлекли двух своих знакомых. Они планировали построить ЖК «Мультиплекс Кино» на улице Уральской, привлекая для этого деньги дольщиков.
По плану, 41-летний организатор вместе с подельником, который на тот момент был директором производственного комплекса, отвечали за материальную базу. Они поручили директору производственного комплекса, в аренде которого находился земельный участок для строительства, передать им права на землю, чтобы затем использовать ее в преступлениях. Второй организатор сообщества, генеральный подрядчик, с 21-летним соучастником отвечал за создание видимости строительства и привлечение денег дольщиков.
До июля 2017 года участники банды систематически похищали деньги людей, желающих купить квартиры на этапе строительства. Ущерб превысил 754 млн рублей. Потерпевшими признали свыше 1 тыс. 80 человек. Жилой комплекс до сих пор не достроили.
Кроме того, 44-летний организатор банды больше двух месяцев не платил зарплату 46 сотрудникам предприятия. Задолженность превысила 2 млн 55 тыс. рублей. Также он не заплатил 38 млн рублей налогов.
Следствие объявило в розыск 21-летнего подозреваемого, который успел скрыться.
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Против злоумышленников возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Отмывание денег, полученных в результате совершения преступления), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата зарплаты), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов).
Следствие арестовало недвижимость, автомобили и другое имущество обвиняемых на сумму более 488 млн рублей.
Материалы уголовного дела передали в суд, сообщили 17 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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