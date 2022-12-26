Обманутые дольщики смогут подавать заявления на выплату компенсации через «Госуслуги»

Участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подавать заявления на возмещение средств через портал «Госуслуги»

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте Кабмина. Такая возможность появится в середине 2023 года. Чтобы подать заявление, достаточно будет войти в личный кабинет. Заполнять документ не потребуется, все данные подтянутся автоматически из профиля пользователя. Подписать заявление человек сможет электронной подписью.

«Принятое решение позволит ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов», — говорится в сообщении.

Сейчас заявление на возмещение можно отправить через специальную форму на сайте Фонда развития территорий или «Почтой России».

Как писали Юга.ру, обманутые дольщики ЖК «Кларисса» в центре Краснодара опубликовали видеообращение главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они рассказали, что власти отказались достраивать четвёртую секцию из-за отсутствия инвестора. Людям обещают выплатить компенсации, но для её получения дольщиков просят отказаться от права собственности.