В Краснодаре достроят сразу два проблемных ЖК

Краснодарский край

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  • © http://yuga.ru/photo/1402.html
    © http://yuga.ru/photo/1402.html

В начале 2022 года в Краснодаре начнут достраивать два проблемных жилых комплекса

В первом квартале планируют приступить к работе над ЖК «Центральный парк» и «Мультиплекс Кино». Инвесторы и подрядные организации готовы начать после окончания юридических процедур.

«Вы знаете, что вместе с правоохранительными и контрольными органами мы занимаем активную позицию в вопросе завершения проблемных объектов. Наша работа должна приносить видимый результат — в первую очередь, для жителей, которые так долго не могут заехать в свои же квартиры. Мы все должны с максимальной ответственностью подходить к выполнению графика работ. Эти вопросы на контроле у губернатора края», — сказал на совещании глава города Андрей Алексеенко.

Достраивать 21-этажный литер ЖК «Центральный парк» возьмется СК «Гарантия». Также представитель компании заявил, что в этом году начнут возводить проблемный жилой комплекс «Черкасский». Представители «ТелекомСтрой» сообщили, что в ближайшие месяцы приступят к строительству двух литеров ЖК «Мультиплекс Кино» по улице Уральской.

Также после всех юридических процедур компанией «МегаАльянс» будет возобновлено строительство ЖК «Романовский двор». 

Краснодар Строительство

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