Глава Адыгеи поздравил жителей со 100-летием государственности и 31 годовщиной образования республики

В Госфилармонии Адыгеи прошло торжественное собрание, посвящённое 100-летию государственности и 31-й годовщине со дня образования республики

Как писали Юга.ру, в 2018 году президент РФ подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Черкесской (Адыгейской) автономной области в составе Кубано-Черноморской области. Глава республики Мурат Кумпилов озвучил проект плана мероприятий торжеств в честь 100-летия государственности Адыгеи. Оргкомитет по празднованию исторической даты возглавил вице-премьер РФ Виталий Мутко. В 2020 году в республике начали погдотовку к 100-летию автономии. К празднику приурочили реализацию ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры.

В 2022 году в честь грядущего юбилея в республике и ряде других регионов России прошли различные культурные мероприятия. В Адыгее празднику посвятили ХI фестиваль адыгейского сыра, на котором зафиксировали рекорд по производству самого большого круга адыгейского сыра. Специалисты молзавода «Гиагинский» в честь предстоящего праздника сварили сыр весом 142 килограмма из 1 тыс. литров цельного молока.

В Краснодарском краевом выставочном зале 6 июля открылась экспозиция «Многогранная Адыгея», в Москве — выставка о культуре и истории региона «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» с 500-ми экспонатами.

К вековому юбилею в Адыгее приурочили также ряд работ по благоустройству городских территорий: реконструкцию парка культуры и отдыха и городского бассейна, ремонт улицы Пролетарской в Майкопе и другие инициативы.

В Совете Федерации (СФ) в честь 100-летия государственности республики прошли Дни республики Адыгея — расширенные заседания комитетов СФ, на которых обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

На торжественном собрании в Госфилармонии Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что вековой путь республики тесно связан с историей России. Были общие испытания и победы, перестраивалась государственная система. И на каждом этапе многонациональный народ Адыгеи оставался сплоченным, берег культурно-историческое наследие предков, сохранял верность традициям добрососедства и взаимопомощи.

«Обретение автономии в советскую эпоху дало адыгам широкие возможности не просто сохранять культурную самобытность, но и развивать свою письменность, язык, национальную литературу и искусство, исследовать свою историю и культуру», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что у Адыгеи есть потенциал и необходимые резервы для того, чтобы быть сильным и процветающим регионом. Республика удалось добиться ощутимых перемен практически в каждой отрасли. Появляются новые современные школы, детские сады, больницы, ФАПы, дома культуры, спортивные комплексы. Приводят в порядок вся действующую инфраструктуру здравоохранения, образования, культуры и спорта. Благоустраивают дворовые территории, обновляют инженерные сети, улучшаются дороги.

В зале Госфилармонии Адыгем находились делегации адыгских общин за рубежом — члены парламента Турецкой Республики, представители бизнес-кругов Турции, представители адыгских общественных организаций из Израиля, Сирии, Абхазии — а также из разных регионов России (Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ростовской области, из Северной Осетии — Алании, Ставропольского края и Санкт-Петербурга). В завершение Мурат Кумпилов поблагодарил всех, кто вкладывал свой труд, талант, силы в благополучие Адыгеи и приумножает её успехи. После официальной части гостей ждал праздничный концерт, подготовленный мастерами искусства Адыгеи.