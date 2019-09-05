Вдали от Кавказских гор. Как черкесские диаспоры появились в 50 странах мира

По разным данным, в 50 странах мира сегодня живет от 2,6 до 5 млн черкесов, из них не менее 1,5 млн — в Турецкой Республике. Такой разброс вызван тем, что во время переписи многие указывают национальность страны проживания — у кого-то смешанные семьи, а кто-то считает себя больше, например, турком, чем черкесом. Да и далеко не всякая перепись дает широкий выбор национальной идентификации. Черкесов не обошла стороной и проблема исчезновения языка — проклятие всех малых народов мира. По оценке портала ethnologue.com, носителями черкесского языка в мире себя считают около 1,7 млн человек. И это число уменьшается. В России в наши дни насчитывается около 720 тыс. черкесов, скрытых за территориальными этноименами адыгейцев, черкесов и кабардинцев. По сравнению с зарубежной диаспорой они представляют собой явное меньшинство, и причина тому — мухаджирство. Специально для Юга.ру Виталий Штыбин рассказывает о том, как и когда черкесы начали расселяться по миру.

Кто такие мухаджиры «О ты, кто назван мухаджиром,

Кто головою не поник,

В другой стране иль части мира

Не забывай, что ты адыг!»

современный поэт Артур Кенчешаов Слово мухаджир большинству россиян сегодня покажется непонятным. В то же время любой кавказец, и уж тем более черкес (адыг), легко объяснит его значение и историческую подоплеку. Понятие «мухаджир» стало частью дискурса любой национальной темы на Кавказе. В нем объединились давняя трагедия черкесского народа и один из главных столпов его национального самосознания сегодня. А еще это слово — ниточка, которая связывает сегодня российских черкесов с многочисленной диаспорой, разбросанной по всему миру.

Слово «мухаджир», или «махаджир», происходит от арабского «переселенцы» и сегодня обозначает мусульман, уходящих из немусульманской страны по вынужденным причинам.



Изначально так называли первых мусульман, которые во времена пророка Мухаммеда переселились в священные города Мекку и Медину. Согласно Корану мухаджиры сражались с вероотступниками, защищали новую веру и часто страдали от гонений и преследований. Из их числа вышли первые халифы — правители Арабского халифата. Со временем образ мухаджира стал ассоциироваться с защитником веры, готовым пойти ради нее на лишения, особенно в эпоху крестовых походов. Так стали называть тех мусульман, которые ради спасения своей веры переселялись в другие страны. Яркий пример — исход мусульман с Балканских территорий Османской империи в Анатолию и на Ближний Восток после окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и образования христианских Балканских государств, об этом ниже.

Когда произошла основная волна миграции черкесов Современная черкесская диаспора в мире образовалась в 1860-1870-е годы как один из трагических итогов Кавказской войны. Множество представителей разных народностей вынуждены были покинуть теперь уже территорию Российской империи. Мухаджирами становились не только черкесы, но и их соседи абхазы, ногайцы, чеченцы, дагестанцы и другие, хотя причины миграции не всегда совпадали. На территории от реки Кубани до побережья Черного моря развернулись активные боевые действия. В рескрипте от 24 июня 1861 года Александр II писал: «Ныне, с Божьей помощью, дело полного завоевания Кавказа близко уже к окончанию. Остается несколько лет настойчивых усилий, чтобы совершенно вытеснить враждебных горцев с занимаемых ими плодородных стран и навсегда водворить на сих последних русское христианское население».

(Архивные материалы о Кавказской войне и выселении черкесов (адыгов) в Турцию (1848-1874), ч. 2, Нальчик: «Эль-Фа», 2003, с. 80-81.)



Те же слова черкесские делегаты услышали на встрече с императором на плато Мамрюк-Огой (ныне станица Новосвободная) в 1861 году. Массовое переселение с Кавказа произошло в период с 1861 по 1864 год. Особенно сильно оно задело горные субэтносы черкесов — шапсугов, натухайцев, абадзехов и родственных им убыхов. Именно они составляли непримиримый костяк вольных горцев, не желавших подчиняться никакой внешней власти. Сам горный тип хозяйства и менталитет этих людей не позволял им принять возможность переселения на кубанские равнины — они попросту не умели вести равнинное хозяйство. Да и новая власть прямо предлагала им отправиться в Турцию. Подробнее о том, как происходило завоевание черкесских земель, можно почитать на сайте «Адыгэ Хэку» и в диссертации Фатимы Озовой «Депортация черкесов в 1856-1864 гг.: план и его реализация».

Османская империя: новый дом черкесов Основным направлением миграции стала Турция. Порт Трабзон располагается в местности, схожей по природным условиям с сочинским Причерноморьем, чем и привлек переселенцев. А единая вера турок (и как минимум шапсугских и убыхских вождей) этот выбор подкрепила. Наиболее подготовленными оказались сочинские убыхи, которые сопротивлялись до последних дней войны. Их сильные и авторитетные лидеры имели давние устойчивые контакты с Османской империей. Убыхские старейшины годами проживали на турецкой стороне, имели чины, награды, звания и богатое имущество. Во многом это повлияло на раскол убыхского народа с вождями после переселения и последующую катастрофическую ассимиляцию этого маленького этноса. По оценочным данным российских властей, в период до 1865 года в Османскую империю выселилось около 450 тыс. черкесов без учета частного неконтролируемого перевоза. Сколько человек погибло в результате боевых действий, неудач морской перевозки, от эпидемий, холода и голода — спорят до сих пор.

Но история черкесской диаспоры в мире началась задолго до кровавых событий XIX века. Она уходит вглубь времен как минимум к XI-XII векам, к истории предков черкесов — племен зихов и меотов. Изначально главной причиной появления зарубежных диаспор была работорговля — бич Черноморского побережья Кавказа в прошлом.

Кроме того, в Египте с XII века проживала небольшая и очень мощная группа черкесов-мамлюков — элитных телохранителей. Они даже захватили в стране власть на период с середины XIV по начало XVI века. В Османской империи и Персии черкесы смешивались с местным населением и занимали высокие должности в военной сфере, но полноценную диаспору не формировали. Сформировала и значительно увеличила диаспору в Османской империи как раз Кавказская война. Жизнь мухаджиров на новом месте нельзя было назвать простой. Турки-османы переселяли их в пустынные регионы на границах империи для сдерживания сепаратизма курдов, арабов и балканских славян. Черкесские семьи, выжившие после переселения, массовых эпидемий и голода, оказывались в окружении враждебного к ним населения. В такой ситуации единственным шансом на выживание оказывалась военная служба в турецкой армии. Этот фактор в итоге и повлиял на формирование устойчивой профессиональной касты в странах бывшей Османской империи.

А после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов черкесские переселенцы на Балканах были вынуждены вновь сняться с места. Многие из них оказались на территории Голанских высот на Ближнем Востоке. Их потомки составляют современные диаспоры Израиля, Иордании, Сирии и Ирака. Черкесская община в Израиле насчитывает около 3,5 тыс. человек, большая часть проживает в деревне Кфар-Кама, еще около тысячи человек — в Рихании. Даже сегодня черкесы занимают преимущественно высшие военные посты в армии и органах правопорядка в странах Ближнего Востока. Например, в Иордании из них состоит личная гвардия короля.

Миграция в XX веке Еще одно пополнение черкесская диаспора получила в начале XX века. Оставшиеся на родине черкесы из высшего аристократического сословия еще во время Кавказской войны перешли на российскую службу и служили царям вплоть до Октябрьской революции. Большая часть этих семей оказалась на стороне белого движения в 1920-х годах и эмигрировала после победы большевиков. Именно этот поток сформировал первые общины в Европе, США, Южной Америке и Австралии. Отдельная группа осела также на Балканах, где оставался еще старый очаг диаспоры в районе Косово. В советское время родственники на родине и в диаспоре чаще всего не имели возможности даже общаться. Активный поиск и восстановление родственных связей начался в 90-е годы, чему способствовало и создание Международной черкесской ассоциации. Сегодня это главная официальная черкесская организация, объединяющая черкесов России и зарубежной диаспоры. Ее основали на совместном всечеркесском конгрессе в Нальчике в 1991 году. В последние годы авторитет организации пошатнулся, когда крупнейшая турецкая диаспора черкесов обвинила МЧА в работе на российские спецслужбы.

И репатриация в XIX веке Полноценной и многочисленной репатриации черкесов на родину по ряду причин так и не случилось. С одной стороны, это связано с менталитетом черкесов в диаспоре, который значительно изменился в пользу местного. Да и уровень жизни в России для многих из них не мог бы сравниться даже с ближневосточным. С другой стороны, есть ряд примеров, когда проблемы возникали у тех репатриантов, которые уже освоились в России. Последний из них — дело Муаммара Коблева, который живет в России уже 20 лет. Коблев — бизнесмен, который активно помогал религиозным организациям Адыгеи, общественным организациям черкесов и строительству православных храмов в Краснодарском крае. Ни наличие гражданства РФ, семьи и легального бизнеса, ни заслуги мецената не помогли ему защитить себя в российском суде, который 9 августа 2019 года постановил депортировать его из страны.

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Утверждается, что он не проживал по месту прописки в первые годы перед получением гражданства. Такое давление правозащитники Валерий Хатажуков и Ольга Бегретова, а также адвокат Шамсудин Негуч связывают с активной поддержкой родственника Муаммара, активиста Руслана Гвашева, во время его голодовки в 2017 году. Правда, у Коблева есть еще один шанс — поступить по примеру Аназора Арсланука. В 2018 году Адлерский районный суд постановил депортировать Арсланука в Сирию из-за нарушения им сроков пребывания. Он пытался подать заявку на политическое убежище, но получил отказ. Тогда Арсланук выехал в Абхазию, где местные власти выдали ему абхазское гражданство.

Беженцев из Сирии в России принимают неохотно Когда началась война в Сирии [гражданская война в стране началась весной 2011 года, позже в ней принимали и принимают участие международные организации, официальные и неофициальные военные подразделения нескольких государств, включая США и Россию, — Юга.ру], ее многочисленная черкесская диаспора неоднократно подавала коллективные прошения о получении вида на жительство в России в качестве репатриантов или получателей политического убежища, но столкнулась с отказами. В январе 2017 года Кабардино-Балкарский правозащитный центр обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку позиции МВД, отказавшегося признать сирийских черкесов соотечественниками за рубежом. Генеральная прокуратура отказалась давать оценку этому письму. Глава центра Валерий Хатажуков считает, что упрощенная процедуры получения гражданства в России недоступна для черкесских репатриантов из Сирии и Турции из-за политической конъюнктуры. К примеру, они должны сдавать русский язык, тогда как их национальный язык является государственным в Адыгее, а также иметь «востребованные профессии». Военные действия в Сирии, откуда они хотят уехать, в расчет не принимаются. Между тем Совет по правам человека при президенте России еще в 2015 году опубликовал материал «Кавказского узла» с мнениями экспертов о том, почему опасения по поводу репатриантов-черкесов не должны считаться достаточной причиной для отказа в приеме переселенцев. По данным министра по делам соотечественников Республики Адыгея Аскера Шхалахова, за весь период с 2011 по 2018 год разрешение на временное проживание получили 937 репатриантов из Сирии, из которых вид на жительство в России — 667, гражданство — 185 человек, не считая детей. Несколько тысяч черкесов воспользовались разрешением проехать транзитом через Россию на пути в Европу. Например, так в наше время появилась черкесская диаспора в Швеции, которая уже активно выражает в стране свои интересы.

В 2019 году по госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Адыгея соотечественников, проживающих за рубежом» на 2019-2021 годы приняли всего 20 человек. В 2020-21 годах пока планируют принять еще 40. По словам Аскера Шхалахова, ограничений по количеству переселенцев нет, а их малое число объясняется тем, что программа новая и о ней мало кто знает. В Кабардино-Балкарии программа на 2019 год ограничена всего 150 человеками. Проблема в том, что российская программа репатриации не предусматривает упрощенной схемы получения вида на жительство для черкесов, так как официально репатриантами и беженцами их не признают. Это отпугивает тех потенциальных идейных репатриантов, которые желали бы переселиться в страну. Наличие же перечисленных выше громких случаев с депортацией, всколыхнувших в том числе и зарубежную общину, вероятно, еще уменьшит количество желающих. Так и получилось, что на сегодняшний день в России не более нескольких тысяч репатриантов-адыгов, а зарубежные диаспоры превосходят общим числом черкесское население в родной стране.