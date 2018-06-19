Адыгейцы, черкесы и кабардинцы — один народ? Ответ из истории

Историк-любитель Виталий Штыбин рассказывает о разделенном черкесском народе.

Юга.ру уже рассказывали о Виталии Штыбине — молодом краснодарском предпринимателе, который увлекся черкесской историей настолько, что стал популярным блогером и желанным гостем на профильных конференциях. Эта публикация — о том, что общего и в чем разница у адыгейцев, кабардинцев и черкесов — открывает цикл материалов, которые Виталий будет писать специально для нашего портала.

Если вы уверены, что в Кабардино-Балкарии живут кабардинцы и балкарцы, в Карачево-Черкесии — карачаевцы и черкесы, а в Адыгее — адыгейцы, то вы будете удивлены, но это не совсем так. Во всех этих республиках живут адыги — это один народ, разделенный искусственными границами . Эти названия носят административный характер.

Адыги — это самоназвание, а окружающие народы по традиции называют их черкесами. В научном мире используют термин адыги (черкесы), чтобы избегать путаницы. Главное правило одно — адыги равнозначно названию черкесы. Есть небольшая разница между адыгами (черкесами) Кабардино-Балкарии\Карачаево-Черкесии и Адыгеи\Краснодарского края. Она заметна в диалектах. Кабардинский и черкесский диалекты считают восточными диалектами адыгского языка, адыгейский и шапсугский диалекты — западные. В разговоре житель Черкесска не все поймет из речи жителя Яблоновского. Как типичный обыватель средней полосы России не сразу разберется в кубанской балачке, так и кабардинцу будет сложно понять разговор сочинских шапсугов.

Кабардинцы называют адыгейцев низовыми адыгами в силу географии, так как Кабарда находится на возвышенном плато. Стоит отметить, что термин «черкес» в разное время распространялся не только на этот народ, но и на соседей по Кавказу. Именно такая версия сохранилась сегодня в Турции, где термином «черкес» называют всех выходцев с Северного Кавказа.

В Российской империи адыги (черкесы) не имели собственных республик или автономий, но с приходом советской власти такая возможность появилась. Однако государство не решилось объединить разобщенный народ в одну большую республику, которая легко могла стать равной по размерам и политическому весу Грузии, Армении или Азербайджану. Разными путями образовали три республики: Кабардино-Балкарию — в которую из адыгов вошли кабардинцы. Для поддержания баланса их объединили с тюрками-балкарцами. Следом образовалась Адыгейская автономия, куда вошли все оставшиеся субэтнические группы бывшей Кубанской области. Горная часть республики, как и город Майкоп, вошла в ее состав только в 1936 году. Шапсуги в Лазаревском районе города Сочи получили свою автономию с 1922 по 1945 год, но ее ликвидировали безвозвратно. Последними Карачаево-Черкесскую автономию получили в 1957 году адыги-бесленеевцы, близкие по диалекту к кабардинцам. В этом случае власти также поддержали этнический баланс между ними и населявшими республику абазинами и тюрками-карачаевцами (родственниками соседних балкарцев).

Но что значат понятия «шапсуг», «бесленеевец», «кабардинец» и так далее? Несмотря на полуторавековую историю адыгов (черкесов) внутри Российского государства, общество так и не избавилось от племенного (или по-научному — субэтнического) деления. До конца Кавказской войны в 1864 году западные адыги (черкесы) жили на всей территории Краснодарского края и Адыгеи, к югу от реки Кубани до реки Шахе в Лазаревском районе Сочи. Восточные адыги (черкесы) проживали на юге Ставропольского края, в районе Пятигорья, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, на равнинных частях Чечни и Ингушетии — между реками Терек и Сунжа.

В результате войны в Турцию были изгнаны некоторые из субэтносов — такие как натухайцы и убыхи, большая часть шапсугов, хатукайцев, абадзехов. Сегодня деление на племенные общества выражено не столь ярко, как раньше. Субэтнический термин «кабардинцы» оставили за адыгами (черкесами) Кабардино-Балкарии. Они были самым мощным, многочисленным и влиятельным адыгским субэтносом на всем Кавказе. Собственное феодальное государство, статус законодателей мод и контроль над путями в Закавказье помогали им долгое время удерживать сильнейшие позиции в политике региона. В Республике Адыгея, наоборот, самые крупные субэтносы — темиргоевцы, чей диалект является официальным языком республики, и бжедуги. В этой республике все наименования субэтносов заменили искусственным термином «адыгейцы». Строгих границ в аулах республик нет, все живут вперемежку, так что в Адыгее можно встретить кабардинцев, а в Кабарде — темиргоевцев.

Проще всего запомнить субэтносы можно в следующем порядке: — восточные адыги (черкесы): кабардинцы в Кабардино-Балкарии; бесленеевцы в Карачаево-Черкесии; — западные адыги (черкесы): шапсуги в Лазаревском районе города Сочи; темиргоевцы\хатукайцы\бжедуги\абадзехи\мамхеги\егерухаевцы\адамиевцы\

махошевцы\жанеевцы в Республике Адыгея.

А как же абазины, которые живут во всех тех же аулах, но преимущественно в Республике Карачаево-Черкесия? Абазины — это смешанный народ, язык которого близок к абхазскому. Когда-то давно они переселились из Абхазии на равнины северных склонов Кавказа и смешались с черкесами. Их язык близок к абхазскому, который родственен адыгскому (черкесскому) языку. Абхазы (абазины) и адыги (черкесы) — дальние родственники, примерно как русские и чехи.