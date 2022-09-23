23 сентября в Государственном музее Востока открыли выставку к 100-летию республики Адыгеи

Она продлится до 15 октября и называется «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». Ее организовал Национальный музей Адыгеи. В открытии участвовали министр культуры республики Юрий Аутлев, гендиректор Госмузея Востока Александр Седов, и.о. официального представителя Адыгеи при Президенте РФ Фатима Романова, представители общественных объединений, жители и гости столицы. Экспонаты выставки являются национальным достоянием Адыгеи, ее культурной и духовной идентичности. Через изделия местных мастеров можно изучать мировоззрение и эстетику автохтонного населения Северо-Западного Кавказа.

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Выставка демонстрирует более 500 предметов: ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного и огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов. Особое место на выставке занимают предметы торевтики — художественной обработки металла, созданные руками талантливых черкесских мастеров. На выставке также экспонируются специально созданные реконструкции, показывающие убранство и эстетику мужской (гостиной) и женской частей адыгского дома, девичьей комнаты.

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

В экспозиции немало артефактов, свидетельствующих об историческом прошлом Адыгеи — начиная с эпохи ранней бронзы (майкопско-новосвободненская культурно-историческая общность IV тыс. до н. э.) до развитого средневековья. Здесь можно увидеть шедевры древнего искусства меотов — далеких предков современных адыгов — и предметы из бронзы и драгоценных металлов в меото-скифском зверином стиле.

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