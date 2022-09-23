В Москве открыли выставку о культуре и истории Адыгеи. В ней 500 экспонатов
23 сентября в Государственном музее Востока открыли выставку к 100-летию республики Адыгеи
Она продлится до 15 октября и называется «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». Ее организовал Национальный музей Адыгеи.
В открытии участвовали министр культуры республики Юрий Аутлев, гендиректор Госмузея Востока Александр Седов, и.о. официального представителя Адыгеи при Президенте РФ Фатима Романова, представители общественных объединений, жители и гости столицы.
Экспонаты выставки являются национальным достоянием Адыгеи, ее культурной и духовной идентичности. Через изделия местных мастеров можно изучать мировоззрение и эстетику автохтонного населения Северо-Западного Кавказа.
Падальщики и патриоты Кубани:
Выставка демонстрирует более 500 предметов: ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного и огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов. Особое место на выставке занимают предметы торевтики — художественной обработки металла, созданные руками талантливых черкесских мастеров.
На выставке также экспонируются специально созданные реконструкции, показывающие убранство и эстетику мужской (гостиной) и женской частей адыгского дома, девичьей комнаты.
В экспозиции немало артефактов, свидетельствующих об историческом прошлом Адыгеи — начиная с эпохи ранней бронзы (майкопско-новосвободненская культурно-историческая общность IV тыс. до н. э.) до развитого средневековья. Здесь можно увидеть шедевры древнего искусства меотов — далеких предков современных адыгов — и предметы из бронзы и драгоценных металлов в меото-скифском зверином стиле.
Меот и до:
Кроме того, на Никитском бульваре в Москве сегодня открылась экспозиция с фотографиями природы Адыгеи. Здесь собраны работы, отразившие многообразие природного ландшафта региона.
От имени главы Адыгеи Мурата Кумпилова Аутлев поблагодарил сотрудников Государственного музея Востока за взаимодействие с республикой в подготовке к столетию. Также он заявил о готовности региона продолжить сотрудничество с музеем в научной и просветительской работе.