В Москве открыли выставку о культуре и истории Адыгеи. В ней 500 экспонатов

Адыгея, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

23 сентября в Государственном музее Востока открыли выставку к 100-летию республики Адыгеи

Она продлится до 15 октября и называется «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». Ее организовал Национальный музей Адыгеи.

В открытии участвовали министр культуры республики Юрий Аутлев, гендиректор Госмузея Востока Александр Седов, и.о. официального представителя Адыгеи при Президенте РФ Фатима Романова, представители общественных объединений, жители и гости столицы.

Экспонаты выставки являются национальным достоянием Адыгеи, ее культурной и духовной идентичности. Через изделия местных мастеров можно изучать мировоззрение и эстетику автохтонного населения Северо-Западного Кавказа.

Падальщики и патриоты Кубани:

Выставка демонстрирует более 500 предметов: ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного и огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов. Особое место на выставке занимают предметы торевтики — художественной обработки металла, созданные руками талантливых черкесских мастеров.

На выставке также экспонируются специально созданные реконструкции, показывающие убранство и эстетику мужской (гостиной) и женской частей адыгского дома, девичьей комнаты.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева
  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В экспозиции немало артефактов, свидетельствующих об историческом прошлом Адыгеи — начиная с эпохи ранней бронзы (майкопско-новосвободненская культурно-историческая общность IV тыс. до н. э.) до развитого средневековья. Здесь можно увидеть шедевры древнего искусства меотов — далеких предков современных адыгов — и предметы из бронзы и драгоценных металлов в меото-скифском зверином стиле.

Меот и до:

Кроме того, на Никитском бульваре в Москве сегодня открылась экспозиция с фотографиями природы Адыгеи. Здесь собраны работы, отразившие многообразие природного ландшафта региона.

От имени главы Адыгеи Мурата Кумпилова Аутлев поблагодарил сотрудников Государственного музея Востока за взаимодействие с республикой в подготовке к столетию. Также он заявил о готовности региона продолжить сотрудничество с музеем в научной и просветительской работе.

Выставки История Культурное наследие Музеи Мурат Кумпилов

Новости

В Краснодаре открылась академическая выставка «Диалог»
«У меня дядю забрали, а вдруг он не вернётся?» Что говорили на митинге за референдумы в Краснодаре
В Краснодарском крае обещают дождливые выходные, а на Красной Поляне уже выпал снег
В Краснодаре начались общественные обсуждения проекта трамвайной ветки на ул. Московской и Красных Зорь
В Анапе начался фестиваль «Киношок». В спецпрограмме покажут кино из Якутии
Опубликован приказ о мобилизации в Краснодарском крае. Военком не запрещает выезжать за пределы региона

Лента новостей

Реклама на сайте