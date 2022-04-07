В Майкопе обустраивают парк культуры и отдыха рядом с городским бассейном. Как идут дела?

В этом году, к 100-летию государственности Адыгеи, в Майкопе завершат работы по берегоукреплению и создадут зону отдыха

В ходе строительства на берегу реки Белой со стороны горпарка появятся: прогулочная и игровая зоны, тропинки, велодорожки и лестницы к реке;

новые светильники, аллеи и клумбы;

скалодром;

теневые навесы, «умные» скамейки;

инсталляция в виде яблока — символа города;

детская площадка из экологически чистых и безопасных материалов с ударопоглощающим покрытием;

пляж с санитарной зоной.

© Фото Алексея Гусева

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После берегоукрепления и создания новой зоны отдыха здесь реконструируют бассейн и построят к нему ярусные лестницы от центральной аллеи парка. Для людей с ограниченными возможностями установят лифт и создадут доступную среду, а для тех, кто ведет активный образ жизни, проложат веломаршрут, соединяющий различные части парка, с выходом на Мэздах. В перспективе эту территорию также обустроят.

© Фото Алексея Гусева

На выездном совещании глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил качество и сроки благоустройства парка. Как доложил и.о. руководителя ГКУ «Стройзаказчик» Аслан Хаджимов, работы идут по графику и завершатся осенью. Общая протяженность берегоукрепления — 2,56 км, высота — от 2,5 до 8 м. На левом берегу бетонные работы уже закончили, вскоре все будет готово и на правом. В ближайшее время в парке высадят более ста новых деревьев разных пород: сосну, ель, липу, акацию, калину, клен, магнолию.

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Глава Адыгеи поручил мэру Майкопа Геннадию Митрофанову привести в порядок склоны и оборудовать пешеходные зоны с освещением на левом берегу реки этой весной, установить камеры видеонаблюдения и Wi-Fi.

На реализацию проекта берегоукрепления потрятят порядка 405 млн. рублей, около 50% уже освоили. На допзадачи по освещению, озеленению и обеспечению безопасности город получит финансы из республиканского бюджета.

«Городской парк — одна из главных достопримечательностей республиканской столицы. Он должен стать излюбленным местом отдыха майкопчан и гостей республики. Для этого при благоустройстве важно продумать все детали. Всё должно быть не только красивым, эстетичным, комфортным, но и прочным, безопасным и функциональным. Мы создаем объекты на долгие годы. Поэтому качество работ должно быть идеальным», — подчеркнул Мурат Кумпилов.