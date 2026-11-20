19 ноября на сайте госзакупок появилась информация, что Министерство транспорта Краснодарского края объявило аукцион на поиск подрядчика для охраны 127 мостов и трех путепроводов на трассах региона. Начальная цена контракта составляет 615,5 млн рублей.

Охранять объекты потребуется круглосуточно почти год — с 21 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года. Исполнитель должен защищать сооружения от «незаконного вмешательства» и реагировать на угрозы безопасности. Сотрудникам предстоит регулярно осматривать проезжую часть, пространства под мостом и конструкции, проверяя их на наличие посторонних предметов, подкопов или повреждений фундамента опор.