Власти Кубани ищут подрядчика для охраны мостов за 615,5 млн рублей
В Краснодарском крае готовы потратить 615,5 млн рублей на круглосуточную охрану 130 мостов и путепроводов
19 ноября на сайте госзакупок появилась информация, что Министерство транспорта Краснодарского края объявило аукцион на поиск подрядчика для охраны 127 мостов и трех путепроводов на трассах региона. Начальная цена контракта составляет 615,5 млн рублей.
Охранять объекты потребуется круглосуточно почти год — с 21 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года. Исполнитель должен защищать сооружения от «незаконного вмешательства» и реагировать на угрозы безопасности. Сотрудникам предстоит регулярно осматривать проезжую часть, пространства под мостом и конструкции, проверяя их на наличие посторонних предметов, подкопов или повреждений фундамента опор.
Атаки на Крымский мост:
Для охраны предусмотрены 30 мобильных групп, 29 водителей и 62 работника подразделений транспортной безопасности. Сотрудники должны быть оснащены средствами связи, видеорегистраторами, металлодетекторами и газоанализаторами паров взрывчатых веществ.
К участию в аукционе допускаются компании с действующей аккредитацией подразделения транспортной безопасности и подтвержденным опытом работы в этой сфере. Заявки будут принимать до 7 декабря 2026 года.
Как писали Юга.ру, власти назовут точные сроки ремонта Крымского моста в течение недели.