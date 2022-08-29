В Адыгее прошёл ХI фестиваль адыгейского сыра. Рассказываем, как это было
27-28 августа на Даховской поляне в Адыгее прошёл ХI фестиваль адыгейского сыра
После двухлетнего перерыва фестиваль вновь прошёл в очном формате в горах Адыгеи, на Даховской поляне у подножия хребта Уна-Коз. В этом году его посвятили 100-летию государственности республики.
Первый фестиваль адыгейского сыра прошёл в 2010 году в Майкопе и был посвящен Дню Адыгеи. На мероприятии производители устраивали мастер-классы по изготовлению адыгейского сыра, презентовали различные его виды и блюда с ним.
Со временем масштабы и формат праздника изменились: его стали проводить в горной местности в районе станицы Даховской. В 2019 году набирающий популярность фестиваль вошёл в число лучших практик России по развитию туризма, а сам адыгейский сыр — в топ-100 туристских брендов страны.
Последний раз масштабно и в традиционном формате праздник адыгейского сыра отметили в 2019 году. Мероприятие посетили более 15 тыс. человек. В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль заменили гастрономическим мероприятием.
Ранее Юга.ру публиковали фоторепортажи второго, третьего, четвертого и пятого фестивалей адыгейского сыра.
Одно из ключевых событий фестиваля 2022 года — фиксация рекорда по производству самого большого адыгейского сыра. Специалисты молзавода «Гиагинский» в честь 100-летия государственности Адыгеи сварили сыр весом 142 килограмма. Для его приготовления понадобилась 1 тыс. литров цельного молока.
Сыр преткновения:
Мероприятие началось с театрализованного представления «Рождение адыгейского сыра» от артистов Национального театра имени И. С. Цея и Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс». Гости узнали о древних традициях приготовления, гастрономического использования и хранения адыгейского сыра: раньше его коптили в очаге, сушили на солнце и могли беречь годами, чтобы потом взять лакомство с собой в дальние походы. Рецепт адыгейского сыра до современных дней сохранился в неизменном виде.
Попробовать вкус настоящего адыгейского сыра смогли все участники фестиваля. Для этого фестивальная площадка превратилась в своеобразный этногородок, где все муниципалитеты региона развернули свои стилизованные подворья. В каждом можно было понаблюдать за таинством приготовления адыгейского сыра, а потом и продегустировать его.
Свою продукцию также представили молзаводы и предприятия АПК. Работали фудкорты и ярмарка, на которых гости могли попробовать и приобрести сыр и другую экологически чистую продукцию, произведённую в Адыгее.
На празднике работала выставка изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел республики, а также экспозиция археологических раскопок Майкопского кургана с предметами Майкопской культуры. На выставке-ярмарке представили изделия из дерева, натуральных камней, золотых ниток, натуральной кожи, эпоксидной смолы, войлока, керамики. Участники фестиваля смогли приобрести уникальные авторские изделия ручной работы, поучаствовать в мастер-классах, многочисленных конкурсах-викторинах, прокатиться на лошадях организации «Шыу Хасэ».
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«Адыгейский сыр для республики — это не только полезный и вкусный продукт, но и часть нашей культуры, истории, традиций. И такие событийные праздники, как фестиваль адыгейского сыра, несут в себе много смысловых составляющих. Это и сохранение исторического наследия, и продвижение нашего национального продукта, и развитие туризма, и в целом повышение имиджа Адыгеи», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Первый день фестиваля завершился праздничным фейерверком.
Во второй день фестиваля праздничную атмосферу создавали яркие выступления профессиональных коллективов и мастеров искусств республики. Гостей ждал показ моделей традиционных и вечерних стилизованных по национальным мотивам костюмов дизайнеров Адыгеи. Вечером все желающие поучаствовали в адыгэ джэгу [национальные танцевальные игры — прим. ред.], удж-хъурай [хороводный круговой танец — прим. ред.] и танцевальном марафоне.
«Для нас это не только яркое мероприятие, но и хорошая возможность заявить о себе, о наших уникальных кулинарных традициях. Гости могут лишний раз убедиться в том, как много разных и вкусных блюд можно приготовить только из одного адыгейского сыра. Хочу поблагодарить участников фестиваля за мастерство и настоящий праздник, которые вы дарите гостям и жителям республики», — сказал глава Адыгеи.
В 2023 году фестиваль планируют провести на новой площадке — на Дегуакской поляне на левом берегу реки Белая.