В Адыгее прошёл ХI фестиваль адыгейского сыра. Рассказываем, как это было

Как фестиваль проходил раньше?

Первый фестиваль адыгейского сыра прошёл в 2010 году в Майкопе и был посвящен Дню Адыгеи. На мероприятии производители устраивали мастер-классы по изготовлению адыгейского сыра, презентовали различные его виды и блюда с ним.

Со временем масштабы и формат праздника изменились: его стали проводить в горной местности в районе станицы Даховской. В 2019 году набирающий популярность фестиваль вошёл в число лучших практик России по развитию туризма, а сам адыгейский сыр — в топ-100 туристских брендов страны.

Последний раз масштабно и в традиционном формате праздник адыгейского сыра отметили в 2019 году. Мероприятие посетили более 15 тыс. человек. В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль заменили гастрономическим мероприятием.

Ранее Юга.ру публиковали фоторепортажи второго, третьего, четвертого и пятого фестивалей адыгейского сыра.