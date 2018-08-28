Кто такие шапсуги? История одного адыгского (черкесского) народа

Шапсуги — один из субэтносов западных адыгов (черкесов). Сегодня они живут на территории Краснодарского края и Адыгеи. В силу исторических причин этот народ разделен на жителей прикубанской равнины и жителей горных ущелий побережья Черного моря. На краудфандинговой платформе Planeta.ru запущен проект «Шапсугская экспедиция». В рамках его поддержки Юга.ру публикуют новый материал историка-любителя, исследователя адыгского (черкесского) этноса Виталия Штыбина. В преддверии начала экспедиции, результатом которой станут книги, фотовыставки и YouTube-сериал, он рассказывает, где жили шапсуги, как они воевали с казаками и что с этим народом сейчас.

Необычная география проживания причерноморских шапсугов и сохранение ими элементов старинной культуры не раз привлекали внимание исследователей. Экспедиции в прибрежные аулы проводились с начала XX века. Увлекательные описания одной из них оставил этнограф Леонид Лавров, исследовавший шапсугов побережья в 1930-е годы.

«В один из дней я познакомился с очень бодрым 72-летним колхозником, который удивил отличным знанием русского языка и абсолютно правильным произношением русских слов. Еще более удивительным казалось то, что на своем языке он говорил с русским акцентом — в частности, не мог произносить смычных звуков. Объяснение крылось в его необычной биографии, которую он мне поведал.



Ему едва исполнилось 6 лет, когда в 1864 году царские войска вступили в Черноморскую Шапсугию и сожгли село, где он жил. В суматохе боя мальчик отбился от родителей, попал в плен и оказался на воспитании русского генерала. Когда вырос, генерал определил его на службу в казачий полк, стоявший в Дагестане. Там он впервые серьезно задумался над вопросами: кто он и что означает слово «шапсуг», которое записано в его документах. Получив отпуск, юноша приехал к воспитавшему его генералу, чтобы расспросить о своем происхождении. Узнав обстоятельства пленения и название ущелья, где это произошло, он отправился на Кубань к тем немногим шапсугам, которые в 1864 году не переселились в Турцию. Однако родственников на Кубани не нашел, но узнал, что кто-то из однофамильцев остался на Черноморском побережье, где прежде жили шапсуги. Тогда он отправился на поиски. На Черноморском побережье ему удалось найти родителей. Последние свыклись с мыслью о гибели своего ребенка и поэтому не собирались признавать сыном какого-то незнакомца, который даже разговаривать с ними не мог без переводчика. Первой признала его мать. Затем на его теле были найдены приметы, заставившие и отца поверить в возвращение сына. Обрадованные родители устроили по этому случаю большой пир, на котором гуляло все селение. После окончания военной службы молодой человек вернулся навсегда в родные места».



Леонид Лавров, «В Черноморской Шапсугии», 1930 год

Современные шапсуги равнины и побережья не слишком отличаются друг от друга, среди них распространены одни и те же родовые фамилии. Однако приморские жители предпочитают называть себя шапсугами, а равнинные чаще относят себя к адыгам (адыгейцам) или черкесам в целом , предпочитая не выделять свой субэтнос. Равнинные шапсуги представлены в Адыгее в аулах Афипсип, Панахес, Псейтук и Хаштук. Приморские жители — в Лазаревском и Туапсинском районах Краснодарского края в аулах Тхагапш, Большой и Малый Кичмай, Большое и Малое Псеушхо, Калеж, Хаджико, Наджиго, Лыготх, Псебе и Агуй-Шапсуг. Живут они и в других населенных пунктах края и республики, но в меньшем числе.

Условное разделение шапсугов на равнинных и прибрежных произошло очень давно. До конца Русско-Кавказской войны (1864 год) шапсуги были самым многочисленным субэтносом адыгов (черкесов) в Закубанье. По одной из версий, родиной шапсугов является долина реки Шапсухо (в устье которой сейчас стоит пос. Новомихайловский), которая дала имя субэтносу. Считается, что именно отсюда происходило расширение и объединение различных старинных родов средневекового племени зихов, объединившихся под новым именем шапсугов. Один из таких родов предпочел остаться внутри нового союза со старым названием — они были известны как общество гуайе, проживавшее в долине реки Псезуапсе. К шапсугам также относился субэтнос натухайцев, проживавших в районе Анапы и Тамани и предпочитавших сохранять свое имя.

С ростом населения отсутствие свободной земли толкнуло шапсугов на миграцию через хребет на север — в предгорные равнины современного Краснодарского края. Так образовались Малая Шапсугия в прибрежной зоне и Большая Шапсугия в равнинной. Условные границы Малой Шапсугии простирались по берегу Черного моря от реки Пшада на западе до реки Шахэ на востоке. Большая Шапсугия раскинулась с запада на восток между реками Адагум и Супс, с севера на юг между Кубанью и горным хребтом. Правда, четких границ среди адыгов (черкесов) не существовало — аулы перемещались, растягивались отдельными домами в долинах и ущельях, смешивались с другими субэтносами и жили с ними по соседству.

«Заметки о Черкесии №10 — Шапсуги в предгорьях Кубани и у Черного моря», видео канала Simple History Постепенно сложились крупнейшие общества побережья в долинах рек Джубга, Пшада, Шахэ и равнин в долинах рек Иль, Хабль, Афипс, Убин. Впервые шапсуги упоминаются в турецких хрониках 20-х годов XVIII века — в связи с борьбой адыгов (черкесов) против Крымского ханства. В русских документах за 1743 год имеется упоминание о народе «сапсих», который «имеет особливый язык и такое же правление». В отличие от равнинных соседей социальное устройство шапсугского общества было организовано на основе народного правления. Самых крупных аристократов, претендовавших на власть князей, шапсуги с кровавыми сражениями изгнали в конце XVIII века. Позднее власти лишились и крупные аристократы, а управление обществом окончательно перешло к народным собраниям — хасэ, которые часто возглавляли тфокотли — свободные зажиточные крестьяне . Стройные станы гордых и смелых мужчин; прекрасные женщины; наполненный честью, справедливостью и порядком свод правил адыгэ хабзэ, по которому жили адыги (черкесы), — все это привлекало внимание, удивляло и поражало многочисленных зарубежных путешественников, этнографов и даже российских шпионов.

«Дополнение к выпуску о Шапсугах», видео канала Simple History

Многие со школы помнят персонажа лермонтовского «Героя нашего времени» Казбича — а прообразом его стал реальный человек, отчаянный шапсугский наездник Кызбеч Шеретлуко. Знаменитый наездник времен Кавказской войны наводил ужас на Черноморскую кордонную линию. По его зову тысячи собирались в поход. Ему часто сопутствовала удача, даже в отчаянных и дерзких одиночных вылазках. Судьба отводила его от участия в провальных набегах. Дважды ходивший в хадж в Мекку, Шеретлуко считал борьбу с противником правым делом. Даже гибель единственного сына не поколебала его. Как рассказывал английский путешественник Джеймс Белл в 1838 году, Кызбеч считал, что сын погиб за правое дело и не сомневался в том, что тот попадет в рай — а значит и нечего о нем переживать. Его портрет, выполненный Беллом, хотел выторговать у него сам император Николай Первый, но Кызбеч отказался общаться с русскими чиновниками. Еще при жизни ему слагали песни, а после смерти от тяжелых ран многим джигитам он мерещился на белом коне во время жестоких боев.

«Кызбеч Шеретлуко — Лев Черкесии», видео канала Simple History

Появление на Кубани черноморского казачества привело к конфликтам с адыгами (черкесами), в которых ключевой стороной чаще всего выступали именно шапсуги . Некоторые считают, что конфликт впервые проявился после участия казачьего отряда в Бзиюкской битве. В ней шапсуги сражались против своих аристократов, поддержанных князьями адыгов-бжедугов, на чьей стороне и выступили казаки. Однако архивные материалы показывают, что набеги адыгов (черкесов) на правую сторону Кубани и казачьих отрядов на левую сторону начались еще в 1793 году в процессе расселения казаков вдоль реки.

Русско-Кавказская война стала трагедией для шапсугов. Финальный этап войны (с 1861 по 1864 год) привел к военным потерям и выселению, по различным данным, от 150 до 300 тыс. человек в Турцию . Небольшая часть шапсугов приняла условия Российской империи и поселилась на указанных им участках земли на болотистых равнинах Прикубанья. До конца XIX века многие из них продолжали переселение в Турцию. Прибрежным шапсугам пришлось особенно тяжело — принудительное выселение с гор привело к запустению побережья. Несколько тысяч человек вынуждены были скрываться от поисковых отрядов в горах в течение нескольких лет после войны. До 1874 года они выходили оттуда отдельными группами, которые расселяли в аулы напротив станиц Шапсугского казачьего батальона. В 1870-е — 1880-е годы жителям этих аулов разрешено было расселиться на прежних местах в долинах рек Аше, Шахэ, Псезуапсе и т.д. Так появились вновь на своих местах те аулы, которые существуют сегодня. Часть семей вернулась в них с прикубанских равнин и из Турции.

В раннее советское время, когда Шахан-Гирей Хакурате активно формировал Адыгейскую автономную область, шапсуги также направляли ходатайство о присоединении к ним, но им отказали на основании территориальной отдаленности от земель будущей автономии. Проекты большой Адыгской (черкесской) республики также не были поддержаны властями. Но шапсугам удалось добиться для себя отдельного национального Шапсугского района, который был учрежден в 1924 году . В него вошли десять шапсугских аулов и два промежуточных русских селения с центром в Туапсе, который в него не входил. В 1930 году центр Шапсугского района был перенесен из Туапсе во 2-й Красно-Александровский аул (ныне аул Калеж), а в октябре 1930 года — в поселок Совет-Квадже (ныне Голубая Дача). Первоначально территория района состояла из трех небольших анклавов, не имевших общей границы. Со временем Шапсугский район значительно увеличился в размерах, трижды сменил районный центр, пока в 1934 году его окончательно не перенесли в Лазаревское. С ростом территории района удельный вес шапсугов в населении резко уменьшился. Перед войной от района отрезали территорию с аулами Псебе и Куйбышевка (ныне Агуй-Шапсуг), а 24 мая 1945 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании Шапсугского района в Лазаревский.

«О народных традициях шапсугов», видео канала Simple History Потеряв свою национальную территорию, шапсуги так и не стали национальным меньшинством Краснодарского края, хотя и внесены в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ. Эти вопросы наряду с постепенной потерей национального языка и смешением населения до сих пор стоят на повестке дня в шапсугских аулах. В то же время национальный колорит шапсугских аулов привлекает сегодня многочисленных туристов, отдыхающих на побережье Черного моря, а священное тюльпановое древо из старой шапсугской рощи стало символом поселка Головинка, ранее имевшего статус аула. Вкуснейший жареный сыр, народные танцы на вечерках, яблоки и груши из черкесских садов, вкусные пирожки-лакумы, насыщенный чай и горный мед давно стали символами шапсугского колорита среди туристов. Но нельзя забывать, что не только в них кроется особенность этого народа. До сих пор шапсуги хранят память многих поколений своих предков, знания жизни в гармонии с природой своего родного горного края и множество преданий и легенд, каждая из которых — кладезь информации об истории черноморского края.