К 100-летию Адыгеи в Майкопе отремонтируют одну из центральных улиц

16 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что средства на ремонт улицы Пролетарской Майкопа будут выделены из республиканского дорожного фонда

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и при поддержке федерального центра в Адыгее успешно решаются стратегические задачи по ремонту и строительству автодорог и созданию транспортных развязок.

«Комфортные и безопасные автодороги — то, без чего невозможно говорить о динамичном развитии территорий. Многие дороги нам удается отремонтировать с опережением графика, тем самым мы увеличиваем объемы работ, приступая к новым объектам», — написал глава региона в своем инстаграме.