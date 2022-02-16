К 100-летию Адыгеи в Майкопе отремонтируют одну из центральных улиц
16 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что средства на ремонт улицы Пролетарской Майкопа будут выделены из республиканского дорожного фонда
Он отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и при поддержке федерального центра в Адыгее успешно решаются стратегические задачи по ремонту и строительству автодорог и созданию транспортных развязок.
«Комфортные и безопасные автодороги — то, без чего невозможно говорить о динамичном развитии территорий. Многие дороги нам удается отремонтировать с опережением графика, тем самым мы увеличиваем объемы работ, приступая к новым объектам», — написал глава региона в своем инстаграме.
Он добавил, что на юбилейный год у республики большие планы по дорожному строительству. К 100-летию государственности Адыгеи планируют отреставрировать одну из центральных улиц республиканской столицы — Пролетарскую. Средства на это выделены из республиканского дорожного фонда. Кумпилов заявил, что там уже идут работы, а от улицы Горького до Гоголя рабочие отремонтируют не только проезжую часть, но и пешеходную зону. На нескольких участках уже уложена тротуарная плитка.