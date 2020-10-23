В Адыгее начали готовиться к 100-летию автономии республики

Адыгея

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Адыгея в 2022 году отметит 100-летие образования своей государственности

Указ, который в 2017 году подписал президент РФ Владимир Путин, начал выполняться. 

Ранее состоялся ряд заседаний оргкомитета под руководством бывшего вице-премьера РФ Виталия Мутко. Совместно с Министерством культуры РФ был составлен и утвержден большой план мероприятий. Он состоит из четырех разделов и рассчитан на 2020-2022 годы.

В министерстве культуры 23 октября порталу Юга.ру сообщили, что в 2020 году реализуют 18 мероприятий. В настоящее время прошло 7 культурных акций, еще 8 — на стадии выполнения. Уже состоялись международный фестиваль адыгской культуры, фестиваль детского творчества «Звездочки Адыгеи», фестиваль национальной книги, межрегиональный этнотуристический пленэр — выставка «В горах Адыгеи».

Кроме того, проводятся мероприятия для снятия инфраструктурных ограничений и реконструкции социальных учреждений. О проводимой и предстоящей работе глава Адыгеи Мурат Кумпилов доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, сообщили 23 октября в пресс-службе главы Адыгеи.

Кумпилов рассказал, что в рамках юбилея государственности Адыгеи проведут ремонт ряда учреждений, которые являются знаковыми для региона и играют исключительную роль в сохранении и приумножении культурного наследия многонациональной республики. В их числе — уже реставрированный памятник истории и культуры федерального и регионального значения — «Монумент Дружбы» в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России. Также идет ремонт в Адыгейском республиканском колледже искусств имени Тхабисимова, завершаются работы в Адыгейской республиканской школе искусств имени Тлецерука. В следующем году ремонт пройдет в Картинной галерее Адыгеи и республиканском Центре народной культуры.

На встрече с Дмитрием Чернышенко обсудили перспективы реализации еще ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры.

Капремонт Мурат Кумпилов Праздники

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