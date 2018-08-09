Мутко возглавил оргкомитет по празднованию 100-летия автономии Адыгеи

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Черкесской (Адыгейской) автономной области в составе Кубано-Черноморской области

Оргкомитет по празднованию исторической даты возглавил вице-премьер РФ Виталий Мутко. В Доме правительства РФ 8 августа он провел первое заседание оргкомитета.

Глава республики Мурат Кумпилов озвучил проект плана мероприятий предстоящих торжеств. Он сформирован вместе с Министерством культуры РФ и состоит из четырех разделов.

Общая сумма расходов на реализацию плана основных мероприятий составит более 136 млн рублей. Глава республики отметил, что празднование юбилея Адыгеи на федеральном уровне потребует дополнительно 122,4 млн рублей из федерального бюджета. Адыгея готова выделить из республиканского бюджета 13,6 млн рублей.

«В целом план мероприятий по подготовке и проведению 100-летия Республики Адыгея получил одобрение», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Обращаясь к участникам заседания, Мутко отметил значимость подготовки к юбилейным мероприятиям.

«Хочу подчеркнуть важность юбилея и отметить, что инициатива главы Адыгеи о праздновании 100-летия автономии была поддержана учеными Российской академии наук. Республика исторически представляет собой часть общероссийского социально-политического пространства. Эта область устойчивого взаимодействия многих этносов, культур и цивилизаций», — сказал вице-премьер.

Власти республики заявили, что намерены приложить максимум усилий для выполнения в установленные сроки поручений президента России.