20 ноября пресс-служба администрации Кубани сообщила, что Краснодар получит 15 млрд рублей на новый главный коллектор. Накануне правительство одобрило краю кредит в 5 млрд рублей на этот объект. Еще 10 млрд рублей региону выделили ранее.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что по итогам второго этапа конкурсного отбора инфраструктурные кредиты дали 22 регионам на 23 проекта — всего 88,22 млрд рублей. Деньги пойдут на коммуналку, транспорт, энергетику, туризм и производство: от сетей водо- и теплоснабжения, дорог и электроподстанций до индустриальных парков и особых экономических зон. Всего, по его словам, уже одобрено финансирование 322 проектов в 85 регионах на 581,22 млрд рублей.