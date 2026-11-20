Краснодар получит 15 млрд рублей на новый главный коллектор
Правительство одобрило Краснодарскому краю еще 5 млрд на коммунальный объект
20 ноября пресс-служба администрации Кубани сообщила, что Краснодар получит 15 млрд рублей на новый главный коллектор. Накануне правительство одобрило краю кредит в 5 млрд рублей на этот объект. Еще 10 млрд рублей региону выделили ранее.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что по итогам второго этапа конкурсного отбора инфраструктурные кредиты дали 22 регионам на 23 проекта — всего 88,22 млрд рублей. Деньги пойдут на коммуналку, транспорт, энергетику, туризм и производство: от сетей водо- и теплоснабжения, дорог и электроподстанций до индустриальных парков и особых экономических зон. Всего, по его словам, уже одобрено финансирование 322 проектов в 85 регионах на 581,22 млрд рублей.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре уже готовятся к стройке нового главного канализационного коллектора. Сначала проложат больше 6 км сетей по улицам Калинина, Скорняжной и Минской. Потом сделают мощную насосную станцию.
По словам главы региона, коллектор обеспечит работу канализационной системы в Западном и Центральном округах, где живут больше 400 тыс. человек.
Как писали Юга.ру, на модернизацию ливневок Краснодара до 2044 года потребуется полтриллиона рублей.