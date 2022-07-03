Субботний вечер в Краснодаре закончился стрельбой около шашлычной

2 июля житель Волгограда пять раз выстрелил в краснодарца из травматического оружия

2 июля в 22:46 полиции Краснодара сообщили о громких выстрелах на бульваре Клары Лучко. На месте сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 30-летний житель Волгограда и 41-летний краснодарец поссорились на бытовой почве. Волгоградец достал травматический пистолет и не меньше пяти раз выстрелил в оппонента. Местного жителя отправили в больницу с огнестрельными ранениями плеча и грудной клетки.

Нападавшего задержали, он не был судим раньше. Сотрудники полиции забрали у него пистолет и нашли пять стреляных гильз на месте происшествия. Проходит доследственная проверка. О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару. Очевидцы дополняют, что конфликт между мужчинами завязался у шашлычной в ЖК «Новый город» (бульвар Клары Лучко, 6), неподалеку от фитнес-центра X-fit.