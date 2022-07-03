Субботний вечер в Краснодаре закончился стрельбой около шашлычной

Краснодарский край

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  • Скорая на месте стрельбы 2 июля © Скриншот телеграм-канала «Краснодар ЮМР», t.me/KrasnodarUMR
    Скорая на месте стрельбы 2 июля © Скриншот телеграм-канала «Краснодар ЮМР», t.me/KrasnodarUMR

2 июля житель Волгограда пять раз выстрелил в краснодарца из травматического оружия

2 июля в 22:46 полиции Краснодара сообщили о громких выстрелах на бульваре Клары Лучко. На месте сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 30-летний житель Волгограда и 41-летний краснодарец поссорились на бытовой почве. Волгоградец достал травматический пистолет и не меньше пяти раз выстрелил в оппонента. Местного жителя отправили в больницу с огнестрельными ранениями плеча и грудной клетки. 

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Нападавшего задержали,  он не был судим раньше. Сотрудники полиции забрали у него пистолет и нашли пять стреляных гильз на месте происшествия. Проходит доследственная проверка.

О случившемся рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару. Очевидцы дополняют, что конфликт между мужчинами завязался у шашлычной в ЖК «Новый город» (бульвар Клары Лучко, 6), неподалеку от фитнес-центра X-fit.

Как писали Юга.ру, 22 июня в Апшеронске мужчина зашел в кафе и застрелил посетителя из обреза. В феврале пьяный мужчина открыл стрельбу в подъезде краснодарской многоэтажки. В декабре у придорожного кафе в Адыгее мужчина, заступаясь за родственника-вора, ранил двух человек из пистолета. А в ноябре нетрезвого человека с винтовкой задержали в поликлинике Краснодара. Несколько дней назад суд на Кубани приговорил к 19 годам колонии строго режима убийцу трех человек — он зарезал людей, с которыми спорил о ситуации на востоке Украины.

Напомним, в последние недели сообщали минимум о трех людях, найденных мертвыми в Краснодарском крае: в Армавире обнаружили труп подростка, у которого, возможно, остановилось сердце; в Дмитриевском сквере Краснодара нашли тело женщины с ножевыми ранениями; эксперты устанавливают причину смерти мужчины около детской площадки в Губернском микрорайоне.

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