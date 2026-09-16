В Ингушетии предложили не регистрировать браки без справок об отсутствии ВИЧ 

Ингушетия

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  • © Фото Takmeomeo с сайта pixabay.com
    © Фото Takmeomeo с сайта pixabay.com

Духовенство Ингушетии поддержало инициативу о запрете заключения брака без сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции

16 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу совета старейшин при главе Ингушетии сообщил, что в республике хотят запретить заключение браков без справок об отсутствии ВИЧ. 

Такую идею предложила главврач регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Луиза Бекмурзиева. Она заявила, что, по данным на 15 сентября, на учете в организации состоят 1695 человек, однако по факту количество больных может быть гораздо больше.

«Эту цифру [1695 человек] нужно умножить на три», — подчеркнула Бекмурзиева. 

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Главврач отметила, что брачующиеся должны будут предоставить специальный сертификат с водяными знаками, который подтверждает отсутствие ВИЧ и других заболеваний, а также наркотических веществ в крови. Подлинность медсправок будут «тщательно проверять». При этом власти не уточнили, откажут ли в регистрации брака, если у кого-то из пары подтвердится наличие диагноза. 

Председатель совета старейшин Мурад Дарсигов заявил, что цель такого сертификата — «обезопасить создаваемые семьи и будущее потомство».

Как писали Юга.ру, в июле краснодарский центр по борьбе со СПИДом ограничил выдачу лекарств до месяца.

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