В Ингушетии предложили не регистрировать браки без справок об отсутствии ВИЧ 

Духовенство Ингушетии поддержало инициативу о запрете заключения брака без сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции

16 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу совета старейшин при главе Ингушетии сообщил, что в республике хотят запретить заключение браков без справок об отсутствии ВИЧ.

Такую идею предложила главврач регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Луиза Бекмурзиева. Она заявила, что, по данным на 15 сентября, на учете в организации состоят 1695 человек, однако по факту количество больных может быть гораздо больше.

«Эту цифру [1695 человек] нужно умножить на три», — подчеркнула Бекмурзиева.