В Адыгее во время стрельбы у придорожного кафе пострадали два жителя Краснодара

В поселке Прикубанском в Тахтамукайском районе Адыгеи житель поселка Энка ранил из пистолета двух человек. Он приехал на разборки по звонку своего родственника

Вечером 1 декабря в полицию Тахтамукайского района поступило сообщение о стрельбе у кафе в поселке Прикубанском. На месте сотрудники нашли двух человек. У обоих были огнестрельные ранения бедер и голени. Им вызвали скорую и оказали первую помощь.

Сотрудники полиции выяснили, что двое жителей Краснодара самостоятельно задержали мужчину, который вместе с другом пытался снять колеса с чужой машины. Тот успел позвонить родственнику, который приехал на место и открыл стрельбу.