В Адыгее во время стрельбы у придорожного кафе пострадали два жителя Краснодара

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В поселке Прикубанском в Тахтамукайском районе Адыгеи житель поселка Энка ранил из пистолета двух человек. Он приехал на разборки по звонку своего родственника

Вечером 1 декабря в полицию Тахтамукайского района поступило сообщение о стрельбе у кафе в поселке Прикубанском. На месте сотрудники нашли двух человек. У обоих были огнестрельные ранения бедер и голени. Им вызвали скорую и оказали первую помощь.

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Сотрудники полиции выяснили, что двое жителей Краснодара самостоятельно задержали мужчину, который вместе с другом пытался снять колеса с чужой машины. Тот успел позвонить родственнику, который приехал на место и открыл стрельбу.

Всех участников конфликта задержали и доставили в участок. Двух подозреваемых в краже арестовали, а пистолет изъяли. Теперь по факту случившегося проводится проверка. Правовую оценку дадут всем участникам конфликта, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Краснодар Полиция Стрельба

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