В детском саду Краснодара зафиксировали случаи гастроэнтерита

Краснодарский край

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  • © Фото BBC Creative, Unsplash.com
    © Фото BBC Creative, Unsplash.com

Власти объяснили причину закрытия детсада № 236 в Краснодаре и рассказали об ограничениях

16 сентября Муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что в детском саду № 236 выявили случаи гастроэнтерита. В учреждении провели противоэпидемические и профилактические мероприятия, а также усилили утренний фильтр детей.

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По данным МЦУ, детский сад не работал 15 и 16 сентября из-за неполадок в пищеблоке. При этом ограничения сохраняются в одной группе и продлятся до 18 сентября. Новых случаев заболевания не зарегистрировали. Допуск воспитанников после перенесенных заболеваний осуществляется только на основании медицинского заключения.

В социальных сетях родители рассказали свою версию событий. По их словам, карантин в детском саду формально закончился еще 5 сентября, однако дети продолжают болеть с симптомами кишечной инфекции. 

Гастроэнтерит — инфекционное заболевание, при котором поражается желудочно-кишечный тракт. Проявляется рвотой, диареей, болями в животе, повышением температуры, общей слабостью. Часто его называют «кишечным гриппом».

Как писали Юга.ру, в столовой школы № 6 Каневского района ученики заболели острой кишечной инфекцией.

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В детском саду Краснодара зафиксировали случаи гастроэнтерита
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