В детском саду Краснодара зафиксировали случаи гастроэнтерита

16 сентября Муниципальный центр управления Краснодара сообщил , что в детском саду № 236 выявили случаи гастроэнтерита. В учреждении провели противоэпидемические и профилактические мероприятия, а также усилили утренний фильтр детей.

По данным МЦУ, детский сад не работал 15 и 16 сентября из-за неполадок в пищеблоке. При этом ограничения сохраняются в одной группе и продлятся до 18 сентября. Новых случаев заболевания не зарегистрировали. Допуск воспитанников после перенесенных заболеваний осуществляется только на основании медицинского заключения.



В социальных сетях родители рассказали свою версию событий. По их словам, карантин в детском саду формально закончился еще 5 сентября, однако дети продолжают болеть с симптомами кишечной инфекции.

Гастроэнтерит — инфекционное заболевание, при котором поражается желудочно-кишечный тракт. Проявляется рвотой, диареей, болями в животе, повышением температуры, общей слабостью. Часто его называют «кишечным гриппом».