Мертвый подросток найден на улице в Армавире

Утром 2 июля на улице Островского в Армавире был обнаружен труп 14-летнего ученика кадетской школы

Равно утром 2 июля на улице Островского в Армавире обнаружен мертвым 14-летний подросток — об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Армавира».

Водитель проезжавшей мимо машины увидел подростка, лежащего посреди дороги, вызвал скорую, попытался оказать первую помощь, но всё оказалось безуспешно.

В руке у погибшего был зажат мобильный телефон — как будто он пытался позвонить кому-то перед тем, как упал, или сразу после.

Как утверждает канал «ЧП Армавира», умерший подросток учился в кадетской школе в Краснодаре, а в Армавир приехал на каникулы к дедушке.

Сотрудники краснодарского краевого управления Следственного комитета начали доследственную проверку, в ходе которой планируют установить все обстоятельства произошедшего.