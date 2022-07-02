Мертвый подросток найден на улице в Армавире
Утром 2 июля на улице Островского в Армавире был обнаружен труп 14-летнего ученика кадетской школы
Равно утром 2 июля на улице Островского в Армавире обнаружен мертвым 14-летний подросток — об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Армавира».
Водитель проезжавшей мимо машины увидел подростка, лежащего посреди дороги, вызвал скорую, попытался оказать первую помощь, но всё оказалось безуспешно.
В руке у погибшего был зажат мобильный телефон — как будто он пытался позвонить кому-то перед тем, как упал, или сразу после.
Как утверждает канал «ЧП Армавира», умерший подросток учился в кадетской школе в Краснодаре, а в Армавир приехал на каникулы к дедушке.
Сотрудники краснодарского краевого управления Следственного комитета начали доследственную проверку, в ходе которой планируют установить все обстоятельства произошедшего.
ДОПОЛНЕНО: Портал 93.RU со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры сообщает, что, согласно предварительным данным, у подростка остановилось сердце, а ранее он серьезно переболел коронавирусом.
Напомним, что 4 июня другой 14-летний подросток пострадал в Славянском районе Краснодарского края — его жестоко избили трое старших юношей в отместку за то, что тот оскорбил одноклассницу.