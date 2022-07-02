Мертвый подросток найден на улице в Армавире

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Армавир», t.me/armavir
    © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Армавир», t.me/armavir

Утром 2 июля на улице Островского в Армавире был обнаружен труп 14-летнего ученика кадетской школы

Равно утром 2 июля на улице Островского в Армавире обнаружен мертвым 14-летний подросток — об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Армавира».

Водитель проезжавшей мимо машины увидел подростка, лежащего посреди дороги, вызвал скорую, попытался оказать первую помощь, но всё оказалось безуспешно.

В руке у погибшего был зажат мобильный телефон — как будто он пытался позвонить кому-то перед тем, как упал, или сразу после.

Как утверждает канал «ЧП Армавира», умерший подросток учился в кадетской школе в Краснодаре, а в Армавир приехал на каникулы к дедушке.

Сотрудники краснодарского краевого управления Следственного комитета начали доследственную проверку, в ходе которой планируют установить все обстоятельства произошедшего.

ДОПОЛНЕНО: Портал 93.RU со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры сообщает, что, согласно предварительным данным, у подростка остановилось сердце, а ранее он серьезно переболел коронавирусом.

Напомним, что 4 июня другой 14-летний подросток пострадал в Славянском районе Краснодарского края — его жестоко избили трое старших юношей в отместку за то, что тот оскорбил одноклассницу.

Армавир Дети смерть

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