На Кубани мужчина убил троих человек из-за споров про Украину

В Краснодарском краевом суде вынесли приговор мужчине, который убил троих человек. В последнем слове он попросил колонию строгого режима где-нибудь на Урале

Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Краснодарском краевом суде прошло заседание по делу Юрия Новичкова. Его признали виновным в убийстве трех человек и краже.

По данным суда, в октябре 2020 года в Адлерском районе мужчина убил ножом знакомого из-за спора о событиях на востоке Украины. Потом он забрал его телефон и уехал в Краснодар. Уточняется, что до этого они выпивали. В январе 2021 года в Краснодаре он убил ножом еще двух человек при аналогичных обстоятельствах. Позже подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«При назначении наказания Новичкову суд, в качестве смягчающего обстоятельства, учел явку с повинной и активное способствование следствию в раскрытии преступлений», — говорится в сообщении пресс-службы. В итоге он получил 19 лет колонии строгого режима. В последнем слове мужчина попросил отправить его на Урал.

«Единственное, что прошу, — удовлетворить ходатайство прокурора, чтобы строгий режим дали. Хочу на лесоповал поехать. Хочу туда — на Урал. Там и останусь», — сказал мужчина на последнем слове.