Река Кубань, городские кварталы и поля: космонавт показал Краснодар с борта МКС

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Краснодара из космоса с руслом реки Кубани и водохранилищем

15 сентября космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем телеграм-канале снимок Краснодара, сделанный с борта Международной космической станции. В кадр попали плотная сетка городских кварталов, поля и акватория водохранилища.

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Особое внимание космонавта привлекла река Кубань. С высоты сотен километров ее извилистое русло напоминает тонкую нить.



«Особенно интересно наблюдать, как с высоты все складывается в единый рисунок: река, словно серебристая нить, петляет среди города и полей, а водохранилище занимает значительную часть кадра», — написал Шкаплеров.