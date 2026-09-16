Река Кубань, городские кварталы и поля: космонавт показал Краснодар с борта МКС

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала космонавта Антона Шкаплерова https://t.me/anton_astrey/1806
    © Скриншот из телеграм-канала космонавта Антона Шкаплерова https://t.me/anton_astrey/1806

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Краснодара из космоса с руслом реки Кубани и водохранилищем

15 сентября космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем телеграм-канале снимок Краснодара, сделанный с борта Международной космической станции. В кадр попали плотная сетка городских кварталов, поля и акватория водохранилища.

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Особое внимание космонавта привлекла река Кубань. С высоты сотен километров ее извилистое русло напоминает тонкую нить.

«Особенно интересно наблюдать, как с высоты все складывается в единый рисунок: река, словно серебристая нить, петляет среди города и полей, а водохранилище занимает значительную часть кадра», — написал Шкаплеров.

Как писали Юга.ру, в феврале выпускник Краснодарского авиаучилища отправился в космос на корабле SpaceX Илона Маска.

Космос Краснодар Наука

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