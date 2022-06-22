В Апшеронске мужчина зашел в кафе и застрелил посетителя из обреза

Краснодарский край

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

54-летний житель Апшеронска убил посетителя местного кафе. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело

22 июня мужчина устроил стрельбу в кафе Апшеронска. Он несколько раз выстрелил из обреза ружья в посетителя. От ранения пострадавший погиб на месте. Пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что личность стрелка установлена, — это 54-летний местный житель. Погибшим оказался 28-летний мужчина.

Стрелка в итоге задержали. На месте работают следователи, полицейские и Росгвардия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе пьяный мужчина выстрелил в полицейского и ударил его ножом в шею.

Апшеронский район Следственный комитет Убийство

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