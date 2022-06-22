В Апшеронске мужчина зашел в кафе и застрелил посетителя из обреза
54-летний житель Апшеронска убил посетителя местного кафе. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело
22 июня мужчина устроил стрельбу в кафе Апшеронска. Он несколько раз выстрелил из обреза ружья в посетителя. От ранения пострадавший погиб на месте. Пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что личность стрелка установлена, — это 54-летний местный житель. Погибшим оказался 28-летний мужчина.
Стрелка в итоге задержали. На месте работают следователи, полицейские и Росгвардия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
Обстоятельства происшествия уточняются.
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