В Апшеронске мужчина зашел в кафе и застрелил посетителя из обреза

22 июня мужчина устроил стрельбу в кафе Апшеронска. Он несколько раз выстрелил из обреза ружья в посетителя. От ранения пострадавший погиб на месте. Пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что личность стрелка установлена, — это 54-летний местный житель. Погибшим оказался 28-летний мужчина.

Стрелка в итоге задержали. На месте работают следователи, полицейские и Росгвардия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Обстоятельства происшествия уточняются.