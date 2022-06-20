В Краснодаре на лавочке у детской площадки нашли труп мужчины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины у детской площадки в Губернском микрорайоне Краснодара

19 июня в телеграм-канале «Телетайп Краснодар» опубликовали фото (18+) из жилого массива Губернского микрорайона. На кадрах видно, что около скейт-парка, где катаются дети, на лавочке лежит мужчина (по словам очевидца, мужчина умер). Рядом с мужчиной собрались сотрудники ритуальной службы.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру сообщили, что по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства случившегося устанавливает следователь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Юга.ру писали, что в Музыкальном микрорайоне Краснодара нашли труп мужчины с ножевым ранением. 

Краснодар Следственный комитет смерть

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