В Краснодаре на лавочке у детской площадки нашли труп мужчины

19 июня в телеграм-канале «Телетайп Краснодар» опубликовали фото (18+) из жилого массива Губернского микрорайона. На кадрах видно, что около скейт-парка, где катаются дети, на лавочке лежит мужчина (по словам очевидца, мужчина умер). Рядом с мужчиной собрались сотрудники ритуальной службы.