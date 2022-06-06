В Краснодаре завели уголовное дело против иностранца, который с 20 лет возглавлял «преступную иерархию»

По данным следствия, с 2008 года он был криминальным авторитетом для преступников ниже его по статусу. Сам мужчина в преступном мире был «бродягой» — то есть, правильным арестантом, который защищает права других и не сотрудничает с администрацией в ущерб преступникам.

6 июня в пресс-службе краснодарского Следственного комитета рассказали, что против 34-летнего гражданина Армении завели уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Следователи считают, что подозреваемый «придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. Из корыстных побуждений распространял влияние на Краснодарский и Ставропольский край». Ранее его неоднократно судили. Сейчас мужчину держат под стражей.

Статью 210.1 УК РФ ввели в действие в 2019 году по инициативе президента Путина. С ее помощью серьезно наказывают криминальных авторитетов: виновные должны отбыть от 8 до 15 лет в заключении с ограничением свободы на один-два года, дополнительно им могут назначить штраф в размере дохода за пять лет или до пяти миллионов рублей.

На Кубани есть еще как минимум один преступник, которого обвиняют в том же преступлении, — вор в законе Коба Краснодарский. В июне заседание суда по его делу перенесли, потому что Коба не пришел.