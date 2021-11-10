В краснодарской поликлинике задержали пьяного мужчину с винтовкой

В Краснодаре днем 10 ноября пьяный мужчина пришел в поликлинику с винтовкой и пистолетом

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» сообщили, что в поликлинике на улице Ставропольской, 142 находился мужчина с автоматом. На место происшествия приехали росгвардейцы и пожарные.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что вооруженным гражданином оказался 44-летний местный житель. У него был снаряженный боевыми патронами охотничий карабин и травматический пистолет. Его задержали сотрудники Росгвардии совместно с частной охраной.

Мужчину доставили в отдел полиции до дальнейших разбирательств. На месте работает следственно-оперативная группа и устанавливаются мотивы действий задержанного.