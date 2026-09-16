Десятки тысяч лет под землей. В Лагонаки нашли следы древних медведей

Исследователи нашли челюсть, лопатку, ребра, позвонки и другие кости древнего хищника. Но главная ценность в том, что сама пещера сохранилась практически в первозданном виде. Вход в нее оказался перекрыт, а современный доступ ограничен — благодаря этому уникальный палеонтологический «склад» тысячелетиями оставался нетронутым.

15 сентября Краснодарское отделение Российского географического общества сообщило , что на территории Лагонакского нагорья археологи обнаружили останки кавказского пещерного медведя. Находку сделала экспедиция, объединившая специалистов РГО, музея имени Фелицына и палеонтологов Уральского отделения РАН.

В пещере также нашли кости оленей, бизонов и других крупных млекопитающих. В будущем это позволит ученым воспроизвести картину древней экосистемы региона в целом, а не только историю одного вида.

Все находки предстоит обработать и каталогизировать. Ученые хотят выяснить, насколько кавказская форма отличалась от европейского Ursus spelaeus и малого пещерного медведя, когда животные обитали в этой пещере и чем питались.

По мнению исследователей, пещера представляет серьезный интерес для продолжения палеонтологических работ.

Лагонакское нагорье находится на Западном Кавказе, преимущественно на территории Адыгеи и частично в Краснодарском крае. Значительные земли входят в состав Кавказского биосферного заповедника.