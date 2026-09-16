Десятки тысяч лет под землей. В Лагонаки нашли следы древних медведей

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта www.rgo.ru
    © Скриншот фото с сайта www.rgo.ru

В Лагонакском нагорье обнаружили останки кавказского пещерного медведя

15 сентября Краснодарское отделение Российского географического общества сообщило, что на территории Лагонакского нагорья археологи обнаружили останки кавказского пещерного медведя. Находку сделала экспедиция, объединившая специалистов РГО, музея имени Фелицына и палеонтологов Уральского отделения РАН.

Исследователи нашли челюсть, лопатку, ребра, позвонки и другие кости древнего хищника. Но главная ценность в том, что сама пещера сохранилась практически в первозданном виде. Вход в нее оказался перекрыт, а современный доступ ограничен — благодаря этому уникальный палеонтологический «склад» тысячелетиями оставался нетронутым.

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В пещере также нашли кости оленей, бизонов и других крупных млекопитающих. В будущем это позволит ученым воспроизвести картину древней экосистемы региона в целом, а не только историю одного вида.

Все находки предстоит обработать и каталогизировать. Ученые хотят выяснить, насколько кавказская форма отличалась от европейского Ursus spelaeus и малого пещерного медведя, когда животные обитали в этой пещере и чем питались.

По мнению исследователей, пещера представляет серьезный интерес для продолжения палеонтологических работ.

Лагонакское нагорье находится на Западном Кавказе, преимущественно на территории Адыгеи и частично в Краснодарском крае. Значительные земли входят в состав Кавказского биосферного заповедника.

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Адыгея Археология Животные Наука

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