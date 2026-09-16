Десятки тысяч лет под землей. В Лагонаки нашли следы древних медведей
В Лагонакском нагорье обнаружили останки кавказского пещерного медведя
15 сентября Краснодарское отделение Российского географического общества сообщило, что на территории Лагонакского нагорья археологи обнаружили останки кавказского пещерного медведя. Находку сделала экспедиция, объединившая специалистов РГО, музея имени Фелицына и палеонтологов Уральского отделения РАН.
Исследователи нашли челюсть, лопатку, ребра, позвонки и другие кости древнего хищника. Но главная ценность в том, что сама пещера сохранилась практически в первозданном виде. Вход в нее оказался перекрыт, а современный доступ ограничен — благодаря этому уникальный палеонтологический «склад» тысячелетиями оставался нетронутым.
В горах Сочи нашли редкий дольмен с «ложным входом»:
В пещере также нашли кости оленей, бизонов и других крупных млекопитающих. В будущем это позволит ученым воспроизвести картину древней экосистемы региона в целом, а не только историю одного вида.
Все находки предстоит обработать и каталогизировать. Ученые хотят выяснить, насколько кавказская форма отличалась от европейского Ursus spelaeus и малого пещерного медведя, когда животные обитали в этой пещере и чем питались.
По мнению исследователей, пещера представляет серьезный интерес для продолжения палеонтологических работ.
Лагонакское нагорье находится на Западном Кавказе, преимущественно на территории Адыгеи и частично в Краснодарском крае. Значительные земли входят в состав Кавказского биосферного заповедника.
Как писали Юга.ру, в Фанагории нашли район античных виноделов. Там могли производить тысячи тонн вина в год.