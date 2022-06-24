В Краснодаре в Дмитриевском сквере нашли труп женщины
Тело 46-летней женщины у Покровских озёр, в камышах, обнаружили прохожие. Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело
Как сообщили в следственном комитете, по делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Место происшествия осмотрели специалисты, сейчас они устанавливают детали убийства. По предварительной информации, на теле женщины были обнаружены ножевые ранения. Скорее всего, убийство было совершено ночью. В СМИ также сообщают, что место где нашли труп, хорошо просматривается с пешеходной дорожки.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на лавочке около скейт-парка в Губернском микрорайоне нашли труп мужчины.
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