В школах Краснодара изменят даты осенних каникул из-за выборов

В краснодарских школах осенние каникулы начнутся на два дня позже — 28 октября

16 сентября заместитель главы Краснодара Анна Леонова сообщила, что в школах города изменится расписание осенних каникул. Это связано с проведением выборов, которые пройдут с 18 по 20 сентября, а также с обеспечением антитеррористической безопасности.

Каникулы начнутся на два дня позже — 28 октября — и продлятся до 3 ноября. Занятия с 18 сентября перенесут на 27 октября, а учебные часы за 19 сентября распределят на другие дни. Уроки с 21 сентября (понедельник) перенесут на 26 октября.