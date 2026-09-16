В школах Краснодара изменят даты осенних каникул из-за выборов

Краснодарский край

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  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

В краснодарских школах осенние каникулы начнутся на два дня позже — 28 октября

16 сентября заместитель главы Краснодара Анна Леонова сообщила, что в школах города изменится расписание осенних каникул. Это связано с проведением выборов, которые пройдут с 18 по 20 сентября, а также с обеспечением антитеррористической безопасности. 

Каникулы начнутся на два дня позже — 28 октября — и продлятся до 3 ноября. Занятия с 18 сентября перенесут на 27 октября, а учебные часы за 19 сентября распределят на другие дни. Уроки с 21 сентября (понедельник) перенесут на 26 октября.

Первоклассники будут отдыхать на неделю дольше:

Леонова сообщила, что директора школ должны оповестить родителей об изменениях в расписании.

Как писали Юга.ру, 15 сентября филиал школы № 66 в Краснодаре открыли с двухнедельной задержкой. Родителей не пустили во двор.

Антитеррор Выборы Город Краснодар Образование Школа Школьники

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В школах Краснодара изменят даты осенних каникул из-за выборов
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