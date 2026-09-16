Осень на Кубань пока не придет: ученый рассказал, когда ждать похолодания

Ученый поделился прогнозом для Краснодарского края на конец сентября и начало октября

16 сентября кандидат географических наук, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко сообщил порталу «Кубань 24», что метеорологическая осень в Краснодарском крае пока откладывается, а настоящие холода придут в регион только в октябре. Небольшое похолодание ожидается на Кубани 20–23 сентября, после чего в край снова вернется тепло — столбики термометров поднимутся до 22–27 °C, в отдельных районах — до 24–29 °C. Обильных осадков тоже не предвидится, однако из-за снижения активности антициклона станет более облачно, а на востоке края пройдут локальные дожди.

По словам профессора, холодный воздух сместится на Кубань из Центральной России в конце сентября или начале октября, когда ветры сменятся на западные и северо-западные.



«Сентябрь в этом году у нас теплее нормы — на 1,5 °С относительно нормы. Это происходит благодаря преобладанию южных потоков воздуха. В Центральной России, где уже осень ощущается вовсю, утром температура 6–8 °С. Холод, который там накапливается, к нам придет в октябре либо в самом конце сентября», — рассказал Ткаченко.



При этом скоро на Кубани начнется сезон туманов. Они начнут накрывать регион с появлением резких суточных перепадов температур (около 20 °С днем и 8–10 °C ночью), особенно около водохранилищ и в поймах рек. По оценке Ткаченко, сейчас в Краснодарском крае продолжается самый комфортный период. Метеорологическая осень еще не наступила, а погода остается теплой для отдыха.