В Краснодаре пьяный мужчина открыл стрельбу в подъезде многоэтажки

Краснодарский край

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  • © Кадр видео пресс-службы УМВД по Краснодару
    © Кадр видео пресс-службы УМВД по Краснодару

В краснодарском поселке Калинино 33-летний мужчина в нетрезвом состоянии начал стрелять из автомата

На 11 этаже многоэтажки в поселке Калинино открыл стрельбу 33-летний мужчина из Казахстана в нетрезвом состоянии. При задержании у него изъяли охолощенные автомат и пистолет.

Установлено, что накануне мужчина поругался с женой и ушел из дома. Через несколько дней он вернулся домой пьяный, но супруга отказалась открыть дверь. Тогда мужчина решил открыть стрельбу из автомата.

После этого на место прибыли полицейские. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). На время предварительного следствия его поместили под стражу. Теперь ему грозит наказание до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Краснодар Полиция Стрельба

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