23 января в Краснодаре вторые сутки идет снег, который не прекратится и на следующий день

Юга.ру рассказывали о первом дне непривычных для южан погодных условий. Упавшие деревья повреждали троллейбусную сеть, на трамвайных путях застревали грузовики, люди не могли найти свои машины. Вечером 22 января из-за снегопада в Горячем Ключе застряла «Ласточка» Краснодар — Сочи. Как сообщили очевидцы, выйти из вагона мешала наледь, которая заблокировала двери. По всему городу краснодарцы сообщают о деревьях, поваленных снегом. Ночью МЧС разослало смс-сообщения с советом воздержаться от поездок и не парковать машины под деревьями.

Утром в мэрии Краснодара заявили, что 23 января расчистку снега продолжат 538 человек, используя 38 комбинированных машин и 15 мотоблоков. «Они расчистят от снега и обработают противогололедными материалами тротуары, остановочные комплексы и подходы к ним, подземные пешеходные переходы». Однако во многих местах города расчистка снега приводит к неожиданным последствиям и вызывает нарекания. Так у зданий краевой администрации и на Главной городской площади у мэрии появились сугробы выше человеческого роста.

Также люди жаловались на тротуары, заваленные снегом и кусками льда, убранным с проезжей части. Вечером 22 января на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя людям приходилось идти по дороге из-за того, что тротуар перегорожен из-за ремонта, и предполагается, что люди должны обходить эту зону по другой стороне улицы.

© Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Хотя по официальным данным выпало 30 см снега, в соцсетях несколько раз появлялись фото с сугробами в 40 см.