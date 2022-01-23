В Краснодаре зафиксировали рекордные 41 см снега и на день закрыли школы из-за снегопада
23 января в Краснодаре вторые сутки идет снег, который не прекратится и на следующий день
Юга.ру рассказывали о первом дне непривычных для южан погодных условий. Упавшие деревья повреждали троллейбусную сеть, на трамвайных путях застревали грузовики, люди не могли найти свои машины.
Вечером 22 января из-за снегопада в Горячем Ключе застряла «Ласточка» Краснодар — Сочи. Как сообщили очевидцы, выйти из вагона мешала наледь, которая заблокировала двери.
По всему городу краснодарцы сообщают о деревьях, поваленных снегом. Ночью МЧС разослало смс-сообщения с советом воздержаться от поездок и не парковать машины под деревьями.
Утром в мэрии Краснодара заявили, что 23 января расчистку снега продолжат 538 человек, используя 38 комбинированных машин и 15 мотоблоков. «Они расчистят от снега и обработают противогололедными материалами тротуары, остановочные комплексы и подходы к ним, подземные пешеходные переходы».
Однако во многих местах города расчистка снега приводит к неожиданным последствиям и вызывает нарекания. Так у зданий краевой администрации и на Главной городской площади у мэрии появились сугробы выше человеческого роста.
Также люди жаловались на тротуары, заваленные снегом и кусками льда, убранным с проезжей части.
Вечером 22 января на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя людям приходилось идти по дороге из-за того, что тротуар перегорожен из-за ремонта, и предполагается, что люди должны обходить эту зону по другой стороне улицы.
Хотя по официальным данным выпало 30 см снега, в соцсетях несколько раз появлялись фото с сугробами в 40 см.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что на юге России синоптики ожидают еще 20-30 см снега в ближайшие сутки. При этом он заявил, что уже сейчас «в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 41 см (прежний максимум — 40 см)». В Анапе высота снега достигла 14 см, в Джубге — 20 см, в Туапсе — 8 см. Сугробы на Красной Поляне превысили 45 см, в Горячем Ключе — 112 см.
Телеграм-канал мэрии Краснодара объявил в школах города однодневные каникулы 24 января. «При этом детские сады 24 января будут работать в обычном режиме». Вероятно поэтому в одном из них были замечены дети, расчищающие территорию.