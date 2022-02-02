На Кубань после двух дней тепла придет похолодание со снегом
Тепло в Краснодарском крае продержится до 3 февраля. Затем температура начнет опускаться, местами до отрицательных значений
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сейчас под влиянием циклона, который пришел с юго-западной стороны, в Краснодарском крае наблюдается потепление. Оно продлится в течение 2 и 3 февраля и будет сопровождаться дождями, местами сильными. После 3 февраля на Кубани начнется похолодание, а осадки будут переходить в мокрый снег, сообщает ТАСС.
Температура до пятницы будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса в зависимости от региона.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас осадки в основном наблюдаются в Краснодаре, на Черноморском побережье и в горах Сочи. Температура воздуха в Краснодарском крае 2 февраля прогреется до 9 °C, а 3 февраля — до 12 °C.
По данным МЧС, на территории Краснодарского края из-за таяния снега и ливней подтопило территории населенных пунктов в Славянском, Темрюкском, Крымском районах и в Краснодаре. К вечеру 1 февраля были подтоплены 67 участков дорог и 439 придомовых территорий. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Славянском районе. В Краснодаре на откачку воды из-за растаявшего снега подали 80 заявок.