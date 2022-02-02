На Кубань после двух дней тепла придет похолодание со снегом

Тепло в Краснодарском крае продержится до 3 февраля. Затем температура начнет опускаться, местами до отрицательных значений

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сейчас под влиянием циклона, который пришел с юго-западной стороны, в Краснодарском крае наблюдается потепление. Оно продлится в течение 2 и 3 февраля и будет сопровождаться дождями, местами сильными. После 3 февраля на Кубани начнется похолодание, а осадки будут переходить в мокрый снег, сообщает ТАСС.

Температура до пятницы будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса в зависимости от региона.