Мэр Краснодара поручил «зачистить город от мусора» за день, хотя на свалки у контейнеров жалуются уже неделю

31 января мэр Краснодара Андрей Алексеенко на еженедельной планерке поручил до конца дня решить проблему с мусором на городских контейнерных площадках. Поручение он дал городским службам и сказал, что такое положение дел «недопустимо».

«Мы просто заросли мусором после снегопадов. Надо мобилизовать все силы, обеспечить подъезды ко всем контейнерным площадкам и навести, наконец, порядок в городе», — заявил Алексеенко.