Мэр Краснодара поручил «зачистить город от мусора» за день, хотя на свалки у контейнеров жалуются уже неделю
Глава администрации Краснодара 31 января поручил убрать скопившийся на контейнерных площадках мусор. Его перестали вывозить из-за снегопада
31 января мэр Краснодара Андрей Алексеенко на еженедельной планерке поручил до конца дня решить проблему с мусором на городских контейнерных площадках. Поручение он дал городским службам и сказал, что такое положение дел «недопустимо».
«Мы просто заросли мусором после снегопадов. Надо мобилизовать все силы, обеспечить подъезды ко всем контейнерным площадкам и навести, наконец, порядок в городе», — заявил Алексеенко.
Отметим, что горожане уже неделю жалуются в социальных сетях, что мусорные площадки в городе перестали убирать из-за снега. Часть контейнеров оказалась завалена снегом после расчистки дорог, до других спецтехника не могла добраться из-за снежных завалов во дворах и припаркованных автомобилей.
Жители разных районов города с начала прошлой недели публикуют в телеграм-канале «Телетайп Краснодар» фотографии и видео, снятые у таких контейнерных площадок.