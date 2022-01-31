Мэр Краснодара поручил «зачистить город от мусора» за день, хотя на свалки у контейнеров жалуются уже неделю

Краснодарский край

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  • © Фото t.me/tipichkras
    © Фото t.me/tipichkras

Глава администрации Краснодара 31 января поручил убрать скопившийся на контейнерных площадках мусор. Его перестали вывозить из-за снегопада

31 января мэр Краснодара Андрей Алексеенко на еженедельной планерке поручил до конца дня решить проблему с мусором на городских контейнерных площадках. Поручение он дал городским службам и сказал, что такое положение дел «недопустимо».

«Мы просто заросли мусором после снегопадов. Надо мобилизовать все силы, обеспечить подъезды ко всем контейнерным площадкам и навести, наконец, порядок в городе», — заявил Алексеенко.

Отметим, что горожане уже неделю жалуются в социальных сетях, что мусорные площадки в городе перестали убирать из-за снега. Часть контейнеров оказалась завалена снегом после расчистки дорог, до других спецтехника не могла добраться из-за снежных завалов во дворах и припаркованных автомобилей.

Жители разных районов города с начала прошлой недели публикуют в телеграм-канале «Телетайп Краснодар» фотографии и видео, снятые у таких контейнерных площадок.

Андрей Алексеенко ЖКХ Краснодар Мусор

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Мэр Краснодара поручил «зачистить город от мусора» за день, хотя на свалки у контейнеров жалуются уже неделю
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