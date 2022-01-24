В Краснодаре фуры застряли на заснеженной улице

Как писали Юга.ру, за несколько дней с 21 января в Краснодаре выпало 44 см снега, некоторые синоптики даже ошибочно посчитали это количество рекордным. Из-за непогоды у 33 тыс. жителей Кубани и Адыгеи нет электричества , деревья не выдерживают тяжести и падают на тротуары и припаркованные машины, пассажиры вынуждены выталкивать автобусы из снега.

Журналистка Юга.ру поговорила с одним из водителей, Романом Стаценко, около 15:10. Он рассказал, что его грузовик застрял в снегу днем 24 января рядом с магазином «Магнит» и несколько часов не мог добраться до нужного адреса — фура везла груз на улицу Фурманова. Пришлось вызывать подмогу, чтобы разгрузить автомобиль на месте.

На улице Воронежской рядом с остановкой «Кирпичный завод» застряло несколько фур.

Руководство Стаценко связалось со спасательными службами. Те не спешили на помощь: нет свободных бригад. Водитель отметил, что мимо проезжала машина дорожной службы, но песка, чтобы хотя бы посыпать заснеженную улицу, у спасателей не оказалось.

Около пяти вечера фуры на месте уже не было.

Водитель другой машины разговаривать с Юга.ру отказался, но подтвердил, что застрял на Воронежской еще вечером 23 января. По данным редакции, уехать ему до сих пор не удалось, по словам водителя — удастся, только когда снег уберут.