В Краснодарском крае затопило почти 800 дворов, в 254 дома зашла вода

Сильнее всего пострадал Славянский район, где затоплено 688 придомовых территорий, в 254 дома проникла вода. Там действует режим чрезвычайной ситуации. Жителям оказывают помощь по заявкам, открыто два пункта временного размещения.

В Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности. В пресс-службе МЧС сообщили, что затопило 781 двор и 67 участков автомобильных дорог в Краснодаре, Славянском, Темрюкском, Красноармейском районах и в районе Горячего Ключа.

Сотрудники МЧС прокладывают, расчищают и углубляют отводные каналы, вычищают мусор из дворов, улиц, ливневых канализаций и стоков. Для откачки воды привлекли 134 единицы спецтехники: мотопомпы, пожарные насосные станции, пожарный рукавный автомобиль, насосный рукавный комплекс, автоцистерны, ассенизаторские машины.

Всего в крае с затоплениями борются 457 человек и 197 единиц техники, обстановку мониторят с беспилотников.

Сообщить о чрезвычайной ситуации можно по номеру 101 с мобильного телефона, 01 с городского телефона, по телефону доверия МЧС 8 (861) 268-64-40.

Напомним, 1 февраля в Краснодарском крае потеплело до 11-13° C. Из-за таяния снега в Краснодаре машины утопают в лужах, в Крымском районе накануне эвакуировали десять человек в связи с угрозой наводнения.