В Краснодаре на 110 управляющих компаний составили административные протоколы за неубранный снег

Краснодарский край

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  • © Фото Веры Ревиной, Юга.ру
    © Фото Веры Ревиной, Юга.ру

Краснодарские управляющие компании могут выплатить многотысячные штрафы за нерасчистку придомовых территорий от снега

Напомним, с 22 января в Краснодаре шел сильный снегопад. На улицах падали деревья, на дорогах застревали фуры, а автобусы приходилось толкать пассажирам. Из-за непогоды даже перестали вывозить мусор.

После многочисленных жалоб, краснодарская прокуратура решила проверить, как администрация города убирает снег. В ведомстве оценят действия управляющих компаний и эффективность расхода бюджетных денег на расчистку города.

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Свою проверку решила провести администрация Краснодара. Ее сотрудники обследовали более 500 придомовых территорий и выявили более 100 дворов, где не убран снег и нет обработки песчано-солевым раствором.

Начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик рассказал, что на управляющие компании составили административные акты и направили их в госжилинспекцию края. Там возбудили дела об административных правонарушениях на 110 организаций.

Теперь управляющие компании могут привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

За это компаниям грозят штрафы для должностных лиц в размере от 50 000 до 100 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Для юридических лиц — от 250 000 до 300 000 рублей

Также предусмотрена ответственность по ст. 7.22 КоАП РФ для юридических и должностных лиц ТСЖ, ТСН, ЖСК. В этом случае штраф для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей. Для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей.

Абрамчик отметил, что оплата штрафа — ответственность компании. Выплачивать его должны за собственный счет, а не за деньги жильцов. 

ЖКХ Краснодар

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