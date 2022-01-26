В Краснодаре на 110 управляющих компаний составили административные протоколы за неубранный снег

Краснодарские управляющие компании могут выплатить многотысячные штрафы за нерасчистку придомовых территорий от снега

После многочисленных жалоб, краснодарская прокуратура решила проверить , как администрация города убирает снег. В ведомстве оценят действия управляющих компаний и эффективность расхода бюджетных денег на расчистку города.

Напомним, с 22 января в Краснодаре шел сильный снегопад. На улицах падали деревья, на дорогах застревали фуры, а автобусы приходилось толкать пассажирам. Из-за непогоды даже перестали вывозить мусор.

Свою проверку решила провести администрация Краснодара. Ее сотрудники обследовали более 500 придомовых территорий и выявили более 100 дворов, где не убран снег и нет обработки песчано-солевым раствором.

Начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик рассказал, что на управляющие компании составили административные акты и направили их в госжилинспекцию края. Там возбудили дела об административных правонарушениях на 110 организаций.

Теперь управляющие компании могут привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

За это компаниям грозят штрафы для должностных лиц в размере от 50 000 до 100 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Для юридических лиц — от 250 000 до 300 000 рублей

Также предусмотрена ответственность по ст. 7.22 КоАП РФ для юридических и должностных лиц ТСЖ, ТСН, ЖСК. В этом случае штраф для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей. Для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей.

Абрамчик отметил, что оплата штрафа — ответственность компании. Выплачивать его должны за собственный счет, а не за деньги жильцов.