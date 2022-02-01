После требования мэра зачистить Краснодар от мусора за день успели убрать лишь четверть свалок

31 января мэр Краснодара поручил к концу дня расчистить мусор на контейнерных площадках города. 1 февраля в мэрии сообщили, что убрана лишь четверть всех стихийных свалок

Как писали Юга.ру, глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко 31 января на еженедельной планерке поручил до конца дня убрать скопившийся на городских контейнерных площадках мусор, который перестали вывозить из-за снегопада. До этого горожане около недели жаловались на заваленные мусорными пакетами баки.

1 февраля администрация Краснодара опубликовала релиз, в котором говорится, что менее 15% контейнерных площадок на территории города к этому часу засыпаны мусором (днем ранее завалено мусором было 20% площадок).

«Подходы к большинству из них до сих пор продолжают расчищать управляющие организации. Работы по наведению санитарного порядка продолжаются», — говорится в пресс-релизе.

Там уточнили, что на улицы города вывели 204 единицы техники для уборки мусора.