«Кот как ледышка был». Мусор и бездомных животных заваливает снегом в Краснодаре

Пока жители Краснодара спорят о сантиметрах снега, которыми засыпало город, а мэр критикует работу коммунальщиков, Юга.ру решили выяснить, в каких условиях работают дворники. Рассказываем, почему они не могут убрать весь снег, что произошло с мусорками во дворах, как под сугробами погибают бездомные животные и можно ли им помочь пережить холода.

По 14 часов с лопатой Снег принес в Краснодар множество проблем. В городе падали деревья, из-за этого даже начался пожар в жилом доме, целые улицы были заблокированы машинами, в пробках стояли трамваи, обрушались вывески магазинов и аптек. На работу коммунальщиков уже написали жалобы около сотни краснодарцев.

На Дмитриевской Дамбе упала вывеска аптеки © Фото Валерии Кирсановой

На Дмитриевской Дамбе упала вывеска аптеки © Фото Валерии Кирсановой

Дворники Михаил и Алексей (имена изменены по их просьбе) работают в ЖК «Славянка», что в начале улицы Красных Партизан. Они расчищают лопатами тротуары и крыши от сугробов уже третий день, с утра субботы, как раз тогда в край пришел циклон. Рабочий день у мужчин с 6 утра до 18–20 вечера с перерывом на обед. По их словам, управляющая компания обеспечила всем необходимым: лопатами и перчатками. Всего в жилом комплексе расчищают снежные завалы около десяти человек. Их задача — тротуары и козырьки подъездов. Убирать непосредственно дороги должен трактор, его якобы уже заказали. Но доехать до ЖК он по каким-то причинам все еще не может. «Трактор ждем, но трактор сейчас на вес золота», — сказал журналистке Юга.ру другой дворник Денис. Мужчина три дня назад устроился в компанию застройщика ЖК «Флагман» на улице Садовой. Рабочий день заканчивается тогда, когда дороги всего комплекса очищены от снега: три дома и прилегающая территория с детской и спортивной площадками. Иногда Денису помогает электрик.

Мусор в снегу

Во многих дворах мусорные баки уже несколько дней завалены отходами, а подходы к ним — снегом. Люди складывают мешки прямо на тротуары. Уличные собаки уже собираются вокруг свалок. Михаил и Алексей говорят, что мусоровозы просто не могут проехать во дворы. «Водители боятся задеть припаркованные у домов автомобили», — пояснили журналистке Юга.ру мужчины. Редакция весь день пыталась связаться с мусороуборочной компанией, в приемной сказали, что комментарии не дают. По другим номерам трубку никто не взял.

Мусорные баки в ЖК «Покровский» © Фото Валерии Кирсановой

© Фото Иолины Грибковой

«Под снегом могут быть травмированные животные» Неочевидная за горами снега и мусора проблема — бездомные животные, которым тоже тяжело переживать холода. Вечером в субботу, 22 января, Ольга Прищепова вышла на улицу покормить кошек. Во дворе многоквартирного дома в районе ТЭЦ их обитает семь. Жильцы поставили для животных два деревянных домика, но полупородистого британца Беляшика, судя по всему он много лет прожил в квартире, уличные не принимали. Утром Ольга долго разгребала руками сугробы, пока не нашла вмерзшего в покров кота.

«Возможно, с крыши на него мог ком снега упасть, может, просто замерз, там сугробы сантиметров 40 были, настолько его засыпало, кот весь как ледышка был», — рассказала Ольга. Людмила, администратор приюта для животных «Краснодог», говорит, что под снегом могут быть травмированные животные. Здоровые, как правило, прячутся под машинами, поэтому водителям советуют заглядывать по утрам под капот и откапывать автомобиль, даже если выезжать на личном транспорте они не планируют. «Раньше говорили пускать [в подъезды животных], сейчас не советуем уже, потому что много людей, которые недовольны. У нас несколько животных травмированных поступило, именно нашли в подъезде», — добавила Людмила.