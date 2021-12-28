Прокуратура Кубани осудила пытки в регионе, но не видит оснований снова открывать самое резонансное дело

28 декабря на пресс-конференции прокуратуры Краснодарского края сотрудники ведомства подтвердили, что в регионе правоохранители прибегают к пыткам, но каждый такой факт расследуется

По данным краевой прокуратуры, за 2020 и 2021 годы в производстве органов Следственного комитета находилось шесть уголовных дел по фактам пыток и девять процессуальных проверок — по некоторым из них информация о противоправных действиях не подтвердилась, по другим проверки еще проводятся.

«Только в Сочи появилась заметка о смерти мужчины, которого избили. В воскресенье по нашему требованию возбудили уголовное дело. Будут расследовать. Мне даже непонятно, страна уже ушла вперед, а методы остались те же. Где наши криминологические и криминалистические навыки, к сожалению, не везде это есть. Три года назад мы провели с сотрудниками ФСБ операцию в Адлерском районе, где я и прокурора в отставку отправил, заместителя, кто допустил подобные факты избиения в райотделе задержанных. В Гулькевичском районе было несколько обращений. Сразу отправили бригаду в район, откуда было больше всего жалоб. Не должно быть такого, чтобы сотрудники полиции так использовали свои полномочия. Наше отношение к фактам насилия против задержанных — резко негативное. Каждый факт нахождения лица с повреждениями в местах ограничения или лишения свободы подлежат обязательной проверке», — сказал Табельский на пресс-конференции.

В Адлере поезд насмерть сбил мужчину. Перед гибелью он рассказал на видео, что в полиции его пытали. По словам журналиста «Новой газеты», в редакцию обратился знакомый парня, 45-летний Дмитрий Иванников, который заявил, что Ипатова задержали и пытали сотрудники сочинской полиции. Чтобы подтвердить свои слова, он передал видео, которое Евгений снял незадолго до смерти.

Журналист Юга.ру также получил ответы по частным случаям расследования фактов о применении пыток полицейскими. Речь идет о деле жителя Краснодара, которого избили патрульные городского УМВД на Ростовском шоссе. По данным следствия, в марте 2019 года около дома № 191 на улице Сливовой СНТ «Ветеран» заместитель командира взвода № 2 оперативной роты № 6 отдельного батальона ППС городской полиции и инспектор того же подразделения во время патрулирования заметили мужчину, который перелазил через забор своего дома. После этого командир взвода, «не разобравшись в произошедшем, нанес парню удар дубинкой по ноге, что причинило ему тяжкий вред здоровью». Затем на пострадавшего надели наручники. Расследование этого дела завершили 16 июня 2020 года, сейчас дело уже в суде, проводится судебное следствие.

Второй случай, который вызвал большой резонанс, — это дело о пытках четырех человек в Анапе в 2015 году. Тогда полицейские задержали Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов. По словам задержанных, полицейские пытками хотели заставить их признаться в совершении преступления. Один из задержанных позже заявил о пытках электрическим током и изнасиловании полицейской дубинкой. Эта история стала лейтмотивом фильма «Крайний Юг», который вышел в 2019 году, а в 2021 году — фрагментом фильма российского журналиста Юрия Дудя, который считает, что в России существует огромная проблема с пытками со стороны силовых структур и эта ситуация заслуживает намного больше внимания, чем есть сейчас.

Подробнее об этом деле. Ранее Юга.ру писали, что четверо жителей Анапы — Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны — обратились в «Комитет против пыток» и рассказали о пытках в отделе местной полиции. Так, по словам пострадавших, из них выбивали явку с повинной в совершении разбойного нападения в 2015 году. В «Комитете против пыток» тогда сообщили, что мужчин задержали, потому что они якобы отказались предъявить паспорта. Против них составили административные протоколы, после чего арестовали на 12 суток. Один из задержанных заявил о пытках электрическим током и изнасиловании дубинкой в отделе полиции. В итоге все задержанные написали явки с повинной в совершении разбоя. После того как они отбыли наказание, мужчин поместили под домашний арест, Эрик Енгоян был помещен под стражу.

2 февраля 2016 года следственный отдел в Анапе начал проверку сообщений о преступлении. В мае материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю. 13 ноября 2016 года мать Артема Пономарчука и юрист «Комитета против пыток» Сергей Романов пришли на личный прием к заместителю председателя СК РФ Борису Корнаухову. Они пожаловались на бездействие следователей при проверке информации о пытках. Спустя десять дней СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). До этого 11 раз выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В 2019 году дело закрыли, подозреваемых в нем так и не появилось. В том же году подозреваемым в совершении разбоя молодым людям изменили меру пресечения — с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. По данным «Комитета против пыток», под домашним арестом Пономарчук, Арустамян и Карен Енгоян провели 1 тыс. 274 дня. Эрик Енгоян также провел 1 год и 10 месяцев в СИЗО и 18 месяцев под домашним арестом.

В декабре 2021 года «Комитет против пыток» опубликовал исследование о применении в Краснодарском крае практики силового воздействия на задержанных. За четыре года юристам поступило 100 жалоб на пытки, по 20 случаям удалось установить факты нарушения прав человека. В это исследование вошло дело четырех жителей Анапы. После пресс-конференции 28 декабря журналист Юга.ру получил письмо от пресс-службы краевой прокуратуры. В нем сказано, что уголовное дело по этому случаю прекращено и оснований для отмены такого решения нет.

«Уголовное дело по заявлениям Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. в отношении сотрудников ОМВД России по Анапе, находившееся в производстве СУ СК России по краю, 22 июля 2020 года прекращено в связи с отсутствием события преступления. Оснований для отмены принятого решения не имеется. Постановлением Октябрьского районного суда Краснодара от 18 мая 2021 года решение о прекращении уголовного дела признано законным и обоснованным, с чем, согласно апелляционному постановлению от 14 июля 2021 года, согласилась судебная коллегия», — говорится в ответе ведомства.