Прокуратура Кубани осудила пытки в регионе, но не видит оснований снова открывать самое резонансное дело
28 декабря на пресс-конференции прокуратуры Краснодарского края сотрудники ведомства подтвердили, что в регионе правоохранители прибегают к пыткам, но каждый такой факт расследуется
По данным краевой прокуратуры, за 2020 и 2021 годы в производстве органов Следственного комитета находилось шесть уголовных дел по фактам пыток и девять процессуальных проверок — по некоторым из них информация о противоправных действиях не подтвердилась, по другим проверки еще проводятся.
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«Только в Сочи появилась заметка о смерти мужчины, которого избили. В воскресенье по нашему требованию возбудили уголовное дело. Будут расследовать. Мне даже непонятно, страна уже ушла вперед, а методы остались те же. Где наши криминологические и криминалистические навыки, к сожалению, не везде это есть. Три года назад мы провели с сотрудниками ФСБ операцию в Адлерском районе, где я и прокурора в отставку отправил, заместителя, кто допустил подобные факты избиения в райотделе задержанных. В Гулькевичском районе было несколько обращений. Сразу отправили бригаду в район, откуда было больше всего жалоб. Не должно быть такого, чтобы сотрудники полиции так использовали свои полномочия. Наше отношение к фактам насилия против задержанных — резко негативное. Каждый факт нахождения лица с повреждениями в местах ограничения или лишения свободы подлежат обязательной проверке», — сказал Табельский на пресс-конференции.
В Адлере поезд насмерть сбил мужчину. Перед гибелью он рассказал на видео, что в полиции его пытали. По словам журналиста «Новой газеты», в редакцию обратился знакомый парня, 45-летний Дмитрий Иванников, который заявил, что Ипатова задержали и пытали сотрудники сочинской полиции. Чтобы подтвердить свои слова, он передал видео, которое Евгений снял незадолго до смерти.
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Журналист Юга.ру также получил ответы по частным случаям расследования фактов о применении пыток полицейскими. Речь идет о деле жителя Краснодара, которого избили патрульные городского УМВД на Ростовском шоссе. По данным следствия, в марте 2019 года около дома № 191 на улице Сливовой СНТ «Ветеран» заместитель командира взвода № 2 оперативной роты № 6 отдельного батальона ППС городской полиции и инспектор того же подразделения во время патрулирования заметили мужчину, который перелазил через забор своего дома. После этого командир взвода, «не разобравшись в произошедшем, нанес парню удар дубинкой по ноге, что причинило ему тяжкий вред здоровью». Затем на пострадавшего надели наручники. Расследование этого дела завершили 16 июня 2020 года, сейчас дело уже в суде, проводится судебное следствие.
Второй случай, который вызвал большой резонанс, — это дело о пытках четырех человек в Анапе в 2015 году. Тогда полицейские задержали Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов. По словам задержанных, полицейские пытками хотели заставить их признаться в совершении преступления. Один из задержанных позже заявил о пытках электрическим током и изнасиловании полицейской дубинкой. Эта история стала лейтмотивом фильма «Крайний Юг», который вышел в 2019 году, а в 2021 году — фрагментом фильма российского журналиста Юрия Дудя, который считает, что в России существует огромная проблема с пытками со стороны силовых структур и эта ситуация заслуживает намного больше внимания, чем есть сейчас.
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Подробнее об этом деле. Ранее Юга.ру писали, что четверо жителей Анапы — Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны — обратились в «Комитет против пыток» и рассказали о пытках в отделе местной полиции. Так, по словам пострадавших, из них выбивали явку с повинной в совершении разбойного нападения в 2015 году.
В «Комитете против пыток» тогда сообщили, что мужчин задержали, потому что они якобы отказались предъявить паспорта. Против них составили административные протоколы, после чего арестовали на 12 суток. Один из задержанных заявил о пытках электрическим током и изнасиловании дубинкой в отделе полиции. В итоге все задержанные написали явки с повинной в совершении разбоя.
После того как они отбыли наказание, мужчин поместили под домашний арест, Эрик Енгоян был помещен под стражу.
2 февраля 2016 года следственный отдел в Анапе начал проверку сообщений о преступлении. В мае материалы передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю. 13 ноября 2016 года мать Артема Пономарчука и юрист «Комитета против пыток» Сергей Романов пришли на личный прием к заместителю председателя СК РФ Борису Корнаухову. Они пожаловались на бездействие следователей при проверке информации о пытках. Спустя десять дней СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). До этого 11 раз выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В 2019 году дело закрыли, подозреваемых в нем так и не появилось. В том же году подозреваемым в совершении разбоя молодым людям изменили меру пресечения — с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. По данным «Комитета против пыток», под домашним арестом Пономарчук, Арустамян и Карен Енгоян провели 1 тыс. 274 дня. Эрик Енгоян также провел 1 год и 10 месяцев в СИЗО и 18 месяцев под домашним арестом.
В декабре 2021 года «Комитет против пыток» опубликовал исследование о применении в Краснодарском крае практики силового воздействия на задержанных. За четыре года юристам поступило 100 жалоб на пытки, по 20 случаям удалось установить факты нарушения прав человека. В это исследование вошло дело четырех жителей Анапы.
После пресс-конференции 28 декабря журналист Юга.ру получил письмо от пресс-службы краевой прокуратуры. В нем сказано, что уголовное дело по этому случаю прекращено и оснований для отмены такого решения нет.
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«Уголовное дело по заявлениям Пономарчука А.А., Арустамяна А.С., Енгояна К.С. и Енгояна Э.С. в отношении сотрудников ОМВД России по Анапе, находившееся в производстве СУ СК России по краю, 22 июля 2020 года прекращено в связи с отсутствием события преступления. Оснований для отмены принятого решения не имеется. Постановлением Октябрьского районного суда Краснодара от 18 мая 2021 года решение о прекращении уголовного дела признано законным и обоснованным, с чем, согласно апелляционному постановлению от 14 июля 2021 года, согласилась судебная коллегия», — говорится в ответе ведомства.
Юга.ру обратились в «Комитет против пыток», чтобы узнать позицию правозащитников по этому поводу.
«Мы не считаем, что оснований для отмены принятого решения нет, и продолжаем обжаловать его в кассации. Учитывая позицию судов и прокуратуры, мы рассматриваем вопрос об обращении в Европейский суд по правам человека. Есть основания полагать, что расследование этого факта было неэффективным, оно длилось более четырех лет, прокуратура признавала работу следователей неэффективной. Кроме того, часть указаний прокуратуры выполнены не были. Помимо защиты прав парней мы будем просить компенсации за необъективное расследование», — сообщили в «Комитете против пыток».