Четверых жителей Анапы, заявлявших о пытках в полиции, отпустили под подписку о невыезде
Жителям Анапы Карену Енгояну, Артему Пономарчуку, Эрику Енгояну и Араму Арустамяну, которые обвиняли полицейских в пытках, изменили меру пресечения
Юрист Комитета против пыток Сергей Романов сообщил, что всем четверым заменили домашний арест на подписку о не выезде и надлежащем поведении. По его словам, под домашним арестом Пономарчук, Арустамян и Карен Енгоян провели 1274 дня. Эрик Енгоян также провел 1 год и 10 месяцев в СИЗО и 18 месяцев под домашним арестом.
Дело о разбое, которое расследуется против них, возвращено на дополнительное расследование.
Как писали Юга.ру, Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны обратились к правозащитникам после задержания в декабре 2015 года. Они рассказали, что их задержали сотрудники полиции и пытали в отделении, в том числе током, требуя признаться в ограблении одного из поставщиков. В итоге они написали явки с повинной.
Уголовное дело о пытках возбудили с 12 раза лишь в ноябре 2017 года — после одиннадцати отказных постановлений. Однако в марте 2019 года дело закрыли, как пишут «Свободные медиа», на момент закрытия в деле не было ни одного подозреваемого.
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