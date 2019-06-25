Четверых жителей Анапы, заявлявших о пытках в полиции, отпустили под подписку о невыезде

Юрист Комитета против пыток Сергей Романов сообщил, что всем четверым заменили домашний арест на подписку о не выезде и надлежащем поведении. По его словам, под домашним арестом Пономарчук, Арустамян и Карен Енгоян провели 1274 дня. Эрик Енгоян также провел 1 год и 10 месяцев в СИЗО и 18 месяцев под домашним арестом.

Дело о разбое, которое расследуется против них, возвращено на дополнительное расследование.